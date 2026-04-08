RECEPT DANA Stracciatella torta s malinama: Lagana, kremasta i savršeno osvježavajuća

Ako tražite desert koji je istovremeno bogat, kremast i lagano voćan, ova stracciatella torta s malinama pravi je izbor. Spoj nježnog biskvita, laganog kremastog fila s čokoladnim mrvicama i sočnih malina čini je idealnom za toplije dane, ali i za svečane prilike kada želite nešto posebno, a jednostavno za pripremu. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte!
Sastojci:
Za biskvit (kalup promjera 28 cm):
- 3 jaja
- 5 žlica šećera
- 2 žlice vode
- 1 mala žličica kardamoma (po želji)
- 4 žlice brašna
- 2 žlice kakaa
- ½ praška za pecivo
Za kremu:
- 500 g krem sira (npr. ABC ili mascarpone)
- 300 ml slatkog vrhnja
- 200 g šećera u prahu (po želji i više)
- 1 želatina u prahu
- 100 g čokoladnih mrvica
Dodatno:
- 300 g malina
Za ganache:
- 150 ml slatkog vrhnja
- 150 g čokolade za kuhanje
Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Jaja izmiksajte sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte vodu i kardamom, zatim umiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u kalup (Ø 28 cm) obložen papirom za pečenje i pecite oko 25–30 minuta. Ohladite biskvit, a zatim ga lagano natopite čokoladnim mlijekom.
Krema: Slatko vrhnje izmiksajte u čvrsti šlag. Posebno izmiješajte krem sir i šećer u prahu pa lagano umiješajte šlag. Dodajte pripremljenu želatinu (prema uputama na pakiranju) i na kraju čokoladne mrvice. Na ohlađeni biskvit rasporedite svježe maline. Preko malina nanesite kremu i poravnajte. Stavite tortu u hladnjak da se dobro stisne.
Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja pa prelijte preko nasjeckane čokolade. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Lagano prohlađen ganache prelijte preko ohlađene torte. Tortu dobro ohladite prije rezanja kako bi se svi slojevi lijepo povezali.