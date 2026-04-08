RECEPT DANA Stracciatella torta s malinama: Lagana, kremasta i savršeno osvježavajuća

Ovo je savršeno izbalansiran desert – kremast, čokoladan i osvježavajuće voćan, kojem se teško vraćate samo na jedan komad.

Ako tražite desert koji je istovremeno bogat, kremast i lagano voćan, ova stracciatella torta s malinama pravi je izbor. Spoj nježnog biskvita, laganog kremastog fila s čokoladnim mrvicama i sočnih malina čini je idealnom za toplije dane, ali i za svečane prilike kada želite nešto posebno, a jednostavno za pripremu. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte! 

Sastojci:

Za biskvit (kalup promjera 28 cm):

  • 3 jaja
  • 5 žlica šećera
  • 2 žlice vode
  • 1 mala žličica kardamoma (po želji)
  • 4 žlice brašna
  • 2 žlice kakaa
  • ½ praška za pecivo

Za kremu:

  • 500 g krem sira (npr. ABC ili mascarpone)
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • 200 g šećera u prahu (po želji i više)
  • 1 želatina u prahu
  • 100 g čokoladnih mrvica

Dodatno:

  • 300 g malina

Za ganache:

  • 150 ml slatkog vrhnja
  • 150 g čokolade za kuhanje

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Jaja izmiksajte sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte vodu i kardamom, zatim umiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u kalup (Ø 28 cm) obložen papirom za pečenje i pecite oko 25–30 minuta. Ohladite biskvit, a zatim ga lagano natopite čokoladnim mlijekom.

Krema:  Slatko vrhnje izmiksajte u čvrsti šlag. Posebno izmiješajte krem sir i šećer u prahu pa lagano umiješajte šlag. Dodajte pripremljenu želatinu (prema uputama na pakiranju) i na kraju čokoladne mrvice. Na ohlađeni biskvit rasporedite svježe maline. Preko malina nanesite kremu i poravnajte. Stavite tortu u hladnjak da se dobro stisne.

Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja pa prelijte preko nasjeckane čokolade. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Lagano prohlađen ganache prelijte preko ohlađene torte. Tortu dobro ohladite prije rezanja kako bi se svi slojevi lijepo povezali.
KULTUROLOŠKE RAZLIKE

VIDEO Brutalno iskrena Filipinka o Hrvatima: 'Nosite kapute od 300 eura, a stalno se žalite. A tek taj vaš 'slavenski pogled'...'

Filipinka Camille Faith Bequio, poznata na TikToku kao "Malakamilica", postala je viralna svojim zapažanjima o životu u Hrvatskoj. Njezina iskustva o svakodnevnim navikama Hrvata, od pauza za pušenje do načina na koji se odijevaju, otvaraju prozor u kulturološke razlike s kojima se suočava oko 16.000 njezinih sunarodnjaka koji danas žive i rade u našoj zemlji.

