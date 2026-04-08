RECEPT DANA Stracciatella torta s malinama: Lagana, kremasta i savršeno osvježavajuća

Ako tražite desert koji je istovremeno bogat, kremast i lagano voćan, ova stracciatella torta s malinama pravi je izbor. Spoj nježnog biskvita, laganog kremastog fila s čokoladnim mrvicama i sočnih malina čini je idealnom za toplije dane, ali i za svečane prilike kada želite nešto posebno, a jednostavno za pripremu. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit (kalup promjera 28 cm):

3 jaja

5 žlica šećera

2 žlice vode

1 mala žličica kardamoma (po želji)

4 žlice brašna

2 žlice kakaa

½ praška za pecivo

Za kremu:

500 g krem sira (npr. ABC ili mascarpone)

300 ml slatkog vrhnja

200 g šećera u prahu (po želji i više)

1 želatina u prahu

100 g čokoladnih mrvica

Dodatno:

300 g malina

Za ganache:

150 ml slatkog vrhnja

150 g čokolade za kuhanje

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Jaja izmiksajte sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte vodu i kardamom, zatim umiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u kalup (Ø 28 cm) obložen papirom za pečenje i pecite oko 25–30 minuta. Ohladite biskvit, a zatim ga lagano natopite čokoladnim mlijekom.

Krema: Slatko vrhnje izmiksajte u čvrsti šlag. Posebno izmiješajte krem sir i šećer u prahu pa lagano umiješajte šlag. Dodajte pripremljenu želatinu (prema uputama na pakiranju) i na kraju čokoladne mrvice. Na ohlađeni biskvit rasporedite svježe maline. Preko malina nanesite kremu i poravnajte. Stavite tortu u hladnjak da se dobro stisne.

Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja pa prelijte preko nasjeckane čokolade. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Lagano prohlađen ganache prelijte preko ohlađene torte. Tortu dobro ohladite prije rezanja kako bi se svi slojevi lijepo povezali.