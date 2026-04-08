Pisanje dnevnika ponovno je u modi: Evo zašto ovu aktivnost sve češće savjetuju i psiholozi

Nekad se činilo da je dnevnik rezerviran za tinejdžerske bilježnice s lokotom, a danas ga sve češće preporučuju i psiholozi, terapeuti te stručnjaci za mentalno zdravlje. Pisanje nekoliko rečenica dnevno mnogima zvuči prejednostavno da bi imalo ozbiljan učinak, ali upravo u toj jednostavnosti krije se njegova snaga. Struka godinama proučava tzv. ekspresivno pisanje i različite oblike journalinga, a nalazi uglavnom upućuju na to da takva praksa može pomoći u nošenju sa stresom, boljim razumijevanjem emocija i uređenijim mislima. Sveučilišni medicinski centri i psihološke organizacije navode da dnevnik može biti koristan alat za praćenje raspoloženja, prepoznavanje okidača i razvijanje zdravijih obrazaca razmišljanja, otkriva Cleveland Clinic.

Istodobno, stručnjaci upozoravaju da dnevnik nije čarobno rješenje niti zamjena za stručnu pomoć kada su tegobe ozbiljne ili dugotrajne. Drugim riječima, olovka i papir ne mogu riješiti sve, ali mogu biti vrlo dobar prvi korak prema većoj unutarnjoj jasnoći. Upravo zato vrijedi pogledati zbog čega je navika pisanja dnevnika, prema onome što kaže struka, toliko korisna.

Dnevnik pomaže da jasnije prepoznamo i izrazimo emocije: Kada čovjek misli samo vrti u glavi, osjećaji često ostaju nejasni, zbrkani i previše snažni. Stručnjaci ističu da zapisivanje misli i osjećaja pomaže da ih pretočimo u riječi, a samim time i da ih bolje razumijemo. Cleveland Clinic navodi da journaling pomaže staviti emocije u riječi, osobito kada su komplicirane, dok neki stručnjaci opisuju ekspresivno pisanje kao koristan alat za mentalno zdravlje. Upravo to pretvaranje unutarnjeg kaosa u konkretne rečenice mnogim ljudima donosi prvi osjećaj olakšanja.

Pisanje dnevnika može pomoći u smanjenju stresa i tjeskobe: University of Rochester Medical Center navodi da journaling može pomoći u upravljanju anksioznošću, smanjenju stresa i lakšem nošenju s depresivnim simptomima. Cleveland Clinic preporučuje vođenje dnevnika i kao način praćenja razine stresa te vlastitih reakcija na stresore. Kada osoba redovito zapisuje što ju opterećuje, lakše uočava što je najviše iscrpljuje i gdje se zapravo krije problem. Istraživanja o ekspresivnom i pozitivnom pisanju pritom uglavnom pokazuju barem skromne, ali korisne učinke na psihološku dobrobit kod dijela ljudi.

Dnevnik olakšava prepoznavanje obrazaca i okidača: Velik dio stručne vrijednosti dnevnika nije samo u tome da se 'ispraznimo', nego da kroz vrijeme počnemo primjećivati ponavljanja. URMC ističe da journaling pomaže pratiti simptome iz dana u dan, prepoznati okidače i naučiti kako ih bolje držati pod kontrolom. Slično tome, Cleveland Clinic savjetuje zapisivanje uzroka stresa te fizičkih i emocionalnih reakcija kako bi se uočili obrasci. Kad jednom shvatimo što nas najviše destabilizira, lakše donosimo pametnije odluke o odmoru, odnosima i svakodnevnim navikama.

Pisanje nas može naučiti da drukčije sagledamo vlastite misli: Neki stručnjaci kažu da zapisivanje misli i osjećaja pomaže prepoznati kako su misli, emocije i ponašanja međusobno povezani. Takav pristup posebno je koristan kada čovjek sklizne u automatske negativne zaključke, katastrofiziranje ili samokritiku. Kada misao zapišemo, ona više nije samo neuhvatljiv osjećaj, nego nešto što možemo preispitati, usporediti s činjenicama i preoblikovati u realniji zaključak. Zato dnevnik mnogima ne služi samo za ispovijedanje, nego i za mentalno 'preslagivanje' vlastite perspektive.

Dnevnik jača samosvijest i odnos prema sebi: Prema stručnjacima, vođenje zapisa o mislima, emocijama i iskustvima može povećati samosvijest i pomoći osobi da bolje razumije kako se osjeća. To znači da dnevnik nije samo spremište događaja nego i alat za upoznavanje vlastitih potreba, granica i reakcija. Neki stručnjaci tvrde da vođenje dnevnika može pomoći stvoriti red onda kada se čovjeku čini da je sve oko njega kaotično. U praksi to često znači manje unutarnje zbrke, a više osjećaja da ipak držimo konce vlastitog života u rukama.

Pisanje dnevnika može potaknuti pozitivniji fokus i osjećaj zahvalnosti: Stručnjaci ne govore samo o zapisivanju problema, nego i o bilježenju dobrih stvari, uspjeha i onoga na čemu smo zahvalni. Među tehnikama suočavanja sa stresom navodi se i zapisivanje dnevnih postignuća, pozitivnih događaja ili triju stvari na kojima smo zahvalni. Istraživanja o pozitivnom journalingu i ekspresivnom pisanju sugeriraju da takvi pristupi najdosljednije pomažu upravo području dobrobiti i pozitivnog raspoloženja, iako učinci nisu jednaki kod svih ljudi. Drugim riječima, dnevnik ne mora biti mjesto samo za brige; može postati i mala svakodnevna vježba usmjeravanja pažnje na ono što ipak funkcionira.

Važno je, međutim, imati na umu da stručnjaci journaling vide kao koristan alat, ali ne i kao zamjenu za psihoterapiju, liječnika ili drugu stručnu pomoć kada su prisutni jači simptomi anksioznosti, depresije ili druge ozbiljne teškoće. Najjednostavniji početak često je i najbolji: nekoliko minuta dnevno, bez pravila o stilu, gramatici i 'ispravnom' načinu pisanja. Bit je u iskrenosti, a ne u lijepim rečenicama. Ponekad su upravo one najneurednije i najspontanije stranice i najkorisnije jer pokazuju ono što sebi inače teško priznajemo.