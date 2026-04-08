Premijera na Dalmatia Boat Showu: Croatia Yachting predstavlja Bellini Astor 36

Jedna od najočekivanijih premijera ovogodišnje nautičke sezone na Jadranu stiže sredinom travnja. Talijanski Bellini, brend koji se vraća na međunarodnu scenu s novom generacijom plovila, hrvatskoj će se publici predstaviti modelom Astor 36, i to premijerno na Dalmatia Boat Showu.

Sajam se održava od 16. do 19. travnja u Marini Baotić u Segetu Donjem, nedaleko od Splita, gdje će posjetitelji imati priliku razgledati Bellini Astor 36 uživo i upoznati se s njegovim konceptom.

Bellini na Jadran dolazi u partnerstvu s tvrtkom Croatia Yachting koja preuzima ulogu ovlaštenog i ekskluzivnog zastupnika za tržišta Hrvatske, Srbije i Crne Gore, ali i partnera za yacht ownership. Kupcima pritom osigurava podršku kroz cijeli proces, od odabira i kupnje do registracije, isporuke i aftersales koordinacije.

Bellini donosi novi pristup premium cruiserima

Bellini je brend s naslijeđem koje seže u šezdesete godine prošlog stoljeća, a njegov povratak temelji se na jasnoj diferencijaciji unutar premium segmenta. Fokus je na beach club konceptu, talijanskom dizajnu i nenametljivom luksuzu, uz naglasak na kvaliteti završne obrade i mogućnostima personalizacije.

Model Astor 36, duljine nešto više od 11 metara, donosi niz funkcionalnih rješenja koja ga izdvajaju u njegovoj klasi. Ključni element ove jahte su bočne terase koje se spuštaju i proširuju krmeni prostor, čime se dobiva veća iskoristivost i otvoreniji raspored, prilagođen boravku na moru i društvenim aktivnostima.

Astor 36 karakteriziraju premium materijali, karbon elementi i pažljivo izvedeni detalji, dok dizajnerski pristup stavlja naglasak na proporcije, prostor i ukupni dojam. Upravo takav pristup pozicionira Bellini kao alternativu klasičnim sportskim cruiserima u segmentu od 36 do 40 stopa.

Dolazak Bellinija na Jadran potvrđuje rast interesa za plovila koja kombiniraju dizajn, funkcionalnost i lifestyle pristup boravku na moru. U tom kontekstu uloga lokalnog partnera postaje ključna, a Croatia Yachting kroz svoje ekskluzivno zastupstvo i ownership podršku osigurava sigurnost i dugoročnu vrijednost za kupce u Hrvatskoj i regiji.