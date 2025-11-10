Zadobio teške opekline u eksploziji automobila: 'Više se ne mogu znojiti i ne osjećam hladnoću'

Mehaničar iz Colorada, Garan Shaw, postao je popularan na društvenim mrežama nakon što je počeo upozoravati na opasnosti od požara nakon stravične nesreće u radionici u kojoj je zadobio opekline na 25 posto tijela. Nesreća se dogodila u travnju 2024., dok je radio na starom automobilu namijenjenom kao poklon jednom tinejdžeru, piše People. 'Auto je praktički eksplodirao i sve oko mene se zapalilo', ispričao je za Fox31.

Odjeća mu je planula, a Shaw se bacio licem u zemlju, kotrljao se po cesti i trgao sa sebe odjeću kako bi ugasio plamen. Zadobio je teške opekline na prsima, rukama, trbuhu, vratu i licu, navodi se na GoFundMe stranici pokrenutoj za pokrivanje troškova njegova liječenja. 'Sjećam se da mi je vatrogasni zapovjednik rekao da sjednem u hlad i da su svu vodu usmjerili na mene, ništa drugo nije bilo važno', prisjetio se.

Shaw je završio u medicinski induciranoj komi, mjesecima se liječio u UCHealth Burn and Frostbite Centru, prošao kroz više operacija i rekonstrukcija kože, uključujući izradu nove uške. Iako kaže da su bliski susreti s vatrom u njegovom poslu česti, ova nesreća potpuno mu je promijenila život. 'Sada sam puno oprezniji. Ne mogu se znojiti, ne osjećam hladnoću', opisuje.

Njegov slučaj služi kao snažan podsjetnik na važnost pravilne skrbi kod opeklina, na što upozoravaju i liječnici. 'Ključno je spriječiti infekcije, dugotrajne ožiljke i stigmu. Riječ je o vidljivoj ozljedi koja može obilježiti čovjeka na duže vrijeme', naglašava dr. Cameron Gibson, kirurg UCHealtha.

Stručnjaci pojašnjavaju da se blaže, površinske opekline prvog stupnja najčešće mogu zbrinuti kod kuće, ali sve što je ozbiljnije odnosno opekline veće 7 do 8 centimetara, ili opekline na rukama, stopalima, licu, preponama ili stražnjici, zahtijevaju pregled liječnika. Kod prvog stupnja dopušteno je hlađenje zahvaćenog mjesta hladnom vodom, no UCHealth izričito upozorava: led se nikada ne smije koristiti na opeklinama jer može dodatno oštetiti kožu. Shawova priča zato stoji kao vrlo osobno, bolno i jasno upozorenje svima koji rade s vatrom ili gorivom te kao podsjetnik da sigurnost nikada ne smije biti usputna stavka.