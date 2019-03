Zaboravila haljinu za vjenčanje kod kuće i zamolila za pomoć avioprijevoznika. Evo što se dogodilo...

Kako izgleda noćna mora jedne djeveruše? Odlazak na vjenčanje svoje prijateljice u drugu zemlju i pritom zaboraviti haljinu za djeveruše scenarij je koji niti jedna djeveruša ne želi proživjeti.

No, upravo to se dogodilo jednoj djevojci koja je iz SAD-a otputovala u Costa Ricu na vjenčanje svoje prijateljice. Kada je stigla na odredište shvatila je da joj je kod kuće ostala haljina.

Njena prijateljica Taylor zatražila je pomoć putem Twittera.

"Moja prijateljica ima vjenčanje u subotu u Costa Rici, ali joj je haljina za djeveruše ostala u ovdje u Houstonu. Moćete li joj pomoći da njena haljina bude na sutrašnjem letu 1734? #WorthATry #BestCustomerService"."

@SouthwestAir help!! My friend is in a wedding on Saturday in Costa Rica but she left her bridesmaid dress here in Houston! Can we get her dress on flight #1734 tomorrow??? #WorthATry #BestCustomerService