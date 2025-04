Za blistavi dom: Spremačica iz hotela otkrila je najvećeg 'tajnog' pomoćnika u čišćenju

S proljećem dolazi i veliko godišnje čišćenje. Toplije vrijeme nudi savršenu priliku da osvježite svoj dom iznutra i izvana. Svi želimo da čišćenje bude što učinkovitije i brže obavljeno. U današnjem užurbanom načinu života, gdje je svaki trenutak dragocjen, važno je pronaći načine koji će nam pomoći da održimo dom čistim uz minimalan trud i vrijeme.

Lisa Williams, izvršna spremačica u hotelu The Grandu, York u engleskom gradu Yorku, podijelila je jedan uobičajeni kućni predmet koji će vam dobro služiti ovog proljeća, piše Express. Jedan od neopjevanih heroja svijeta čišćenja je limun. Limuni su prirodno antibakterijski i antiseptički zahvaljujući sadržaju limunske kiseline, što ih čini izvrsnom opcijom za uklanjanje plijesni. Lisa je otkrila super jednostavan način da ih najbolje iskoristite za svoje teške poslove čišćenja.

"Da biste napravili mješavinu za čišćenje od limuna, pomiješajte sok od dva limuna s litrom vruće vode. U kombinaciji s dobrim alatom za ribanje, ova mješavina je odlična za osvježavanje pećnica, mikrovalnih pećnica, hladnjaka, podova, pa čak i slavina, ostavljajući ih sjajnima i svjetlucavima", rekla je Lisa. Samo uz pomoć ovog voća možete se uhvatiti u koštac s čišćenjem kuhinje, kupaonice i drugih zadataka na proljetnoj listi, poput pranja rublja, čišćenja staklenih površina i poliranja namještaja.

Lisa je otkrila nekoliko najboljih trikova za proljetno čišćenje. Lako je previdjeti uređaje koji čiste i zaboraviti da i njima treba čišćenje. Dezinfekcija vaše perilice posuđa sprječava nakupljanje neugodnih bakterija, kao i osigurava da se filtri ne začepe hranom. "Da biste dubinski očistili perilicu posuđa, provjerite jeste li očistili vrata, gumene brtve i uklonjive dijelove kao što su držač posuđa i filtar, osiguravajući da su sva mjesta na kojima se obično nakuplja teško dostupna prljavština očišćena", rekla je Lisa.

Dodala je da ona voli napuniti zdjelu bijelim octom, staviti je na dno perilice posuđa i posuti žličicom sode bikarbone. "Kada perilica radi na vrućem ciklusu, tada bi ocat trebao razgraditi svu zaostalu masnoću, a soda bikarbona pomoći će u uklanjanju neugodnih mirisa", objasnila je. Drveni pribor glavni je kuhinjski pribor i izvrstan je za smanjenje oštećenja lonaca i tava, no njegova porozna tekstura znači da može sadržavati mnogo bakterija.

"Mnogi se ljudi klone korištenja izbjeljivača za čišćenje posuđa za kuhanje, s dobrim razlogom. No, ako se pravilno koristi, to je siguran način da se osigura da nema štetnih bakterija koje su ostale ukorijenjene u drvo. Pomiješajte 100 mililitara izbjeljivača s dvije litre vruće vode, uronite svoj drveni pribor u vodu i ostavite da se namače do 30 minuta. Nakon što se natopi, isperite ga hladnom vodom i stavite ga u perilicu posuđa za konačno čišćenje", savjetovala je stručnjakinja.

Sunce koje prolazi kroz prozore tijekom proljeća često čini tragove, prašinu i otiske prstiju mnogo vidljivijima. Lisa je preporučila korištenje domaćeg sredstva za pranje prozora. "Domaće sredstvo za pranje prozora je super jednostavno za napraviti i učinkovito uklanja prljavštinu sa stakla, što ga čini korisnim i za ogledala i tuš kabine. Pomiješajte 500 mililitara mlake vode s tri žlice bijelog octa, jednom žlicom alkohola i deset kapi vašeg omiljenog eteričnog ulja", rekla je Lisa.

Eterično ulje je odlično za prikrivanje mirisa octa i ispunjavanje vašeg doma svježim, proljetnim mirisom. Na kraju, lajsne vjerojatno neće biti na vašem tjednom popisu za čišćenje, no, ako ih zanemarite, prljavština se može brzo nakupiti te će izgledati bez sjaja i bez boje. Dodavanje lajsni na popis za proljetno čišćenje može učiniti da izgledaju kao nove.

"Korištenje krpe od mikrovlakana s toplom vodom i sapunom uvijek će biti od koristi na obojenim površinama. Mikrovlakna su izvrsna za podizanje skrivene prašine, a istovremeno su dovoljno mekana da ne izgrebu boju", zaključila je Lisa.