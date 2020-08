'Volim svog dečka, ali ne mogu prestati muškarcima slati gole fotografije'

Jedna 23-godišnja djevojka odlučila je potražiti pomoć psihoterapeutkinje Deidre nakon što je shvatila da ne može kontrolirati flert s drugim muškarcima iako ima partnera. "Seks nam je odličan, nemamo nikakvih problema, ali ja imam traume od prije. Bila sam tri godine u vezi sa ženom koja je bila nasilna, pa sam počela tražiti utjehu u drugim ljudima putem interneta."



Osim što je bila nasilna, djevojka ju je i prevarila. "Shvatila sam koliko je ta veza loša i odlučila sam prekinuti. Iako mi je život postao bolji, flert sa strancima na internetu nisam ostavila iza sebe, a sadašnji dečko zna sve o tome - ne smatra to prevarom. Iako se on pomirio s time, ja nisam. Osjetim nalet adrenalina dok se dopisujem s drugima, pa nerijetko šaljem provokativne fotografije."



Probala je jednostavno obrisati sve profile preko kojih se dopisuje, ali uvijek bi ih ponovno napravila. "Zbližim se s nekim, ne kažem da sam u vezi, a kada postane ozbiljnije, samo nestanem."

Ne zna kako da prestane to raditi, osjeća ovisnost.



"Sve što radiš, radiš zbog lošeg iskustva u prošloj vezi i ovo je na neki način tvoj bijeg od stvarnosti. Razmisli dobro o svemu. Kakvo ti je bilo odrastanje, kakvi su odnosi bili u tvom domu, zašto si trpjela nasilje? To ti može dati puno odgovora o ovim seksualnim uzbuđenjima koje sada imaš, jer iako te dečko čini sretnom, ne prestaješ to raditi. Također, povrjeđuješ ljude s kojima se dopisuješ kad ih počneš ignorirati. Razmisli o savjetovanju kod stručne osobe."