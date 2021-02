Vodu za čaj grijete u mikrovalnoj? Stručnjaci kažu bolje ne, evo zašto

Iako je grijanje vode za čaj u mikrovalnoj pećnici možda super jednostavno i brzo, portal Real Simple piše kako to iz više razloga nije dobra ideja.

Prvo, voda se u mikrovalnoj pećnici previše zagrije, a različite vrste čaja zahtijevaju različite temperature vode. Tako bi se na primjer zeleni čaj, kao i bijeli (čaj od minimalno obrađene i procesirane biljke Camellia sinensis) trebali uroniti u vodu ugrijanu do temperature između 76° i 82° C stupnja, dok bi se crni i biljni čajevi trebali uranjati u još topliju vodu, temperature oko 200° C stupnja.

Tu je 'idealnu' temperaturu vode nemoguće procijeniti dok se voda grije u mikrovalnoj pećnici, pa se čajeve za koje je ona bitna preporučuje raditi u električnim čajnicima - koji ili imaju već ugrađene postavke za razne čajeve ili pak imaju ugrađen termometar.

No mnogi i bez postavki i prikaza temperature znaju odrediti koliko se voda ugrijala u 'običnom' čajniku, jer većina takvih ispušta zvuk kad voda proključa do temperature vrenja. Ako u takvom čajniku kuhate npr. zeleni ili bijeli čaj, da biste postigli spomenutu temperaturu od 76° - 82° C stupnja, vodu maknite s kola prije nego što potpuno uzavre.

Još više od onih u vrećicama, točno određenu toplinu vode zahtijevaju aromatični čajevi u listićima koji bi se na previsokoj temperaturi u mikrovalnoj skroz uništili.

Foto: Shuttershock

Osim toga, jedno je istraživanje kineskog Sveučilišta za elektroničku znanost i tehnologiju pokazalo da električno polje koje djeluje kao izvor zagrijavanja u mikrovalnoj, vodu na vrhu i na dnu šalice zagrije na dvije različite temperature. Suprotno tome, izvor topline štednjaka posudu s vodom zagrijava odozdo - taj se proces naziva konvekcija ili toplinsko strujanje i rezultira savršeno ujednačenom temperaturom u posudi, loncu ili čajniku.

Ako se šalica vode u mikrovalnoj pećnici zagrije za otprilike 90 sekundi, gornji će dio već kipjeti, dok je voda na dnu još daleko od vrenja, a kako se grije i staklo šalice, ne događa se konvekcija.

Uz navedeno, vrijeme za čaj trebalo bi biti vrijeme 'uranjanja u trenutak mira' i prilika da malo usporimo i posvetimo se sami sebi ili dragim ljudima, a grijanje vode za čaj u mikrovalnoj potpuno odudara od takvog rituala. Diljem svijeta postoje različite tradicije vezane uz pripremu i ispijanje čaja i sigurno bi ih dobro očuvati i prenijeti na nove generacije...

