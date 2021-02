Prijavila se za posao pa je odbili uz detaljno objašnjenje: Je li njihov e-mail simpatičan ili zastrašujuć?

Kiran, djevojka iz Londona, prijavila se na natječaj za posao u jednu tvrtku. Poslodavac je, nakon pročitanog životopisa, odlučio odbiti njezinu prijavu jer, kako kaže, nije dovoljno kvalificirana. Iako ju je odbio, potrudio se da to zvuči jako blago i motivirajuće za daljnji rad u životu.



Ona je pismo objavila na Twitter profilu, a ubrzo se proširilo i drugim društvenim mrežama. Ljudi se ne mogu odlučiti je li ono simpatično ili zastrašujuće.

I am CRYING at this job rejection email. Like I didn’t need all this???? I just saw a role posting and applied? Omfg pic.twitter.com/EPAhhJkRR4