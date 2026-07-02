Vlasnici su oglasili prodaju kuće – sve je bilo u redu dok ljudi nisu vidjeli što se nalazi u radnoj sobi

Na prvi pogled, oglas je djelovao kao ostvarenje sna za mladu obitelj. Dvojna kuća s tri spavaće sobe, smještena u "traženom seoskom okruženju" u engleskoj grofoviji Lincolnshire, nudila se po cijeni od 190.000 funti, odnosno oko 220.000 eura. Agencija za nekretnine Purplebricks opisala ju je kao "lijepo uređeni obiteljski dom" s "velikom okućnicom, dovoljno parkirnih mjesta i mnogo potencijala za proširenje". Fotografije su prikazivale prostrani dnevni boravak, funkcionalnu kuhinju, pa čak i dječju sobu - sliku savršene obiteljske idile. Potencijalnim kupcima savjetovano je da požure s razgledavanjem, no nitko nije mogao ni slutiti što će otkriti oni koji se odluče za modernu opciju virtualne šetnje. Upravo je ta tehnologija, osmišljena da pruži što realističniji prikaz nekretnine, razotkrila mračnu tajnu koju su zidovi jedne sobe skrivali od pogleda.

Ono što je trebalo biti rutinsko digitalno razgledavanje pretvorilo se u šokantno otkriće. Dok su korisnici virtualno prolazili kroz kuću, klikom miša ulazeći iz prostorije u prostoriju, radna soba na katu otkrila je prizor koji je mnoge ostavio bez teksta. Umjesto uobičajenog uredskog namještaja, soba je bila pretvorena u svojevrsni muzej posvećen Trećem Reichu. Na zidovima su visjeli propagandni posteri Waffen SS-a, uz kolekciju od osam velikih noževa i povijesnih pušaka. Na policama su bile izložene kacige Wehrmachta, dok je na staklenom ormariću stajao brončani orao s utisnutom svastikom. U kutu sobe nalazila se čak i krojačka lutka odjevena u uniformu njemačkog Afričkog korpusa.

Foto: On The Market/Purplebricks

Nije trebalo dugo da snimke zaslona iz virtualne ture preplave društvene mreže, posebice platformu X. Korisnici su masovno dijelili slike, izražavajući nevjericu i gađenje. Mnogi su ovaj slučaj usporedili s kultnom epizodom britanske humoristične serije "Father Ted", u kojoj glavni lik, svećenik Ted, slučajno otkriva da je njegov kolega, otac Fitzpatrick, strastveni kolekcionar nacističkih memorabilija. "Podsjetilo me na epizodu 'Father Teda' kad gospođa Doyle izloži nacističke predmete koje je Ted naslijedio", glasio je jedan od brojnih komentara koji su povlačili paralelu s mračnim humorom serije. Drugi su se pitali kako je agentu za nekretnine i vlasniku uopće palo na pamet objaviti takve snimke.

there is a public listing on Rightmove right now for a house in Spilsby, UK (a small town of ~3000 people). it looks like a normal house pic.twitter.com/7qV0rJdWXo — night gardener (@uncanny_eli) June 23, 2026

U početku, agencija je pokušala sanirati štetu na prilično nespretan način. Uklonili su fotografije koje su izravno prikazivale spornu sobu, no propustili su izmijeniti ili ukloniti virtualnu turu, koja je i dalje bila dostupna i sadržavala sve uznemirujuće detalje. "Sjajno. Smanjili su cijenu i stavili druge slike, ali su zaboravili izmijeniti 3D video. Nacistički posteri i zastave i dalje se vide", istaknuo je jedan promatrač. No, nakon što je priča eskalirala i postala nacionalna vijest, vodeće platforme za nekretnine, Rightmove i Zoopla, ekspresno su uklonile cijeli oglas sa svojih stranica. Glasnogovornici obje tvrtke potvrdili su da su djelovali čim su postali svjesni "uvredljivog sadržaja". Agencija Purplebricks naposljetku je objavila javnu ispriku "zbog prouzročene uvrede" te potvrdila da su raskinuli ugovor s prodavateljem, čime je prodaja ove kontroverzne nekretnine naglo zaustavljena.