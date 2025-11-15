Naši Portali
Vinarija Kutjevo - vrijeme je za Mladu Graševinu

Limitirana serija Mlade Graševine vinarije Kutjevo, u kratkom je vremenu osvojila vinoljupce diljem Hrvatske svojom izraženom svježinom i aromatičnošću. Ove godine donosi novu dozu ritma i živosti, zadržavajući prepoznatljiv karakter nove berbe koja simbolično otvara poglavlje vinske godine. Mlada Graševina iz 2025. godine u svom limitiranom izdanju, donosi u čašu razigranost i puninu mlade berbe, vino koje spontano osvaja svojom lakoćom i pretvara svaki trenutak u užitak.

Tradicionalno dostupna na tržištu povodom proslave Martinja, Mlada Graševina simbol je slavlja novih početaka koje spaja tradiciju, trud vinara, radost prvog kušanja i priču vina koju rado dijelimo.

Mlada Graševina 2025., odlikuje primarnim aromama svježeg voća, poput zrelih jabuka, krušaka i agruma, uz blage cvjetne note koje se savršeno stapaju s laganom mineralnošću. Sa svojom izraženom svježinom i voćnim karakterom, Mlada Graševina predstavlja idealan izbor za sve ljubitelje autentičnog okusa graševine. U ovoj limitiranoj seriji Mlade Graševine iz vinarije Kutjevo utkana je esencija kutjevačkog vinogorja, a to su energija, svježina i živost nove berbe.

Limitirana edicija Mlade Graševine 2025. već je dostupna u specijaliziranim trgovinama, restoranima te kroz posebnu ponudu u web-trgovini vinarije Kutjevo. Budući da je riječ o seriji vina dostupnoj u ograničenim količinama, osigurajte svoju butelju na vrijeme i uživajte u vinskoj priči koja donosi duh nove berbe. 

