Veliki horoskop za 2021.: Blizancima sljedeća godina donosi predivnu ljubavnu priču, ali ne baš svima...

Gotovo svi jedva čekaju da se 2020. godina završi. Sve nade su usmjerene u novi zvjezdani ''raspored'' koji bi nam svima olakšao neizvjesnost i uljepšao život. Kakva će iduća godina biti horoskopskom znaku Blizanaca? Odgovor na ovo pitanje dala je astrologinja Anđelka Subašić.

Pogledajte video za sve informacije:

POSAO – svima rođenima u znaku Blizanci u životu jako dobro dođe svestranost i prilagodljivost (neki to zovu promjenljivost). U poslu je to iznimno važno, a u 2021. godini će vam te osobine otvoriti mnoga vrata. Najlakše ćete napredovati u poslovima koji nude usluge, a pogotovu intelektualne. To su posredovanja, pravni poslovi, medijske kuće, turizam, edukacije, savjetovanja, prijevoz i dostava proizvoda, te druge vrste usluga koje su brze i sa prihvatljivom cijenom. Dok drugi okrivljuju situaciju vi ćete se snaći i okrenuti novu stranicu.



LJUBAV – ljubav treba biti ugodna, jednostavna, prijateljska i zabavna. Vi to dobro znate. Ali u 2021. godini Blizanci rođeni od 01-11.6. često će sebi zakomplicirati ljubavnu situaciju. Neki od vas će biti u paralelnom odnosu i riskirati da se to otkrije. Neki od vas će biti jednom nogom u vezi a drugom nogom vani, spremni na bijeg u svakom trenutku. Ostali imaju odlične potencijale za predivnu ljubavnu priču – suživot, zaruke, vjenčanje, lijepi i skladni odnos sa svojim bračnim partnerom.



ZDRAVLJE – budite sebi prijatelj i odbacite svaku štetnu naviku: prije svega pušenje, obrok s nogu i brzu hranu, neredovito spavanje. Bez tih navika možete blistati od energije i izgledati savršeno, bez obzira koliko imate godina.

