Vašu bebu muče plinovi i nadutost? Evo kako joj možete olakšati tegobe

Iako nisu ugodni, ni za bebu ni za ljude oko nje, plinovi su česta i normalna pojava kod dojenčadi jer im je probava nezrela, a tijekom hranjenja lako gutaju zrak. Obično se tegobe javljaju već u prvim tjednima i u većine slabe do četvrtog, a najkasnije do šestog mjeseca. Beba koja je 'gassy' često pušta vjetrove i nakon toga djeluje zadovoljnije; no ako je razdražljiva satima, loše jede ili spava, ili grči noge prema trbuhu kao da je boli, vrijedi porazgovarati s pedijatrom, pišu stručnjaci za portal What to Expect.

Uzrok su najčešće progutani zrak i brzi prolaz hrane kroz nezreo sustav, a rjeđe je riječ o osjetljivosti na neku formulu ili na sastojke u prehrani dojilje. Pomoći može nekoliko jednostavnih navika. Podignite bebu pri hranjenju i provjerite hvat na dojci, a kod bočice isprobajte dude i bočice koje smanjuju zrak. Nadalje, neka bočica bude puna mlijeka i ne tresite praškastu formulu da ne stvarate mjehuriće. Dobro je znati i da koncentrat ili gotova formula imaju manje zraka. Potaknite dijete da podrigne dvaput, usred i na kraju podoja ili bočice jer sredinom obroka probavnom sustavu često 'zapne' zrak koji kasnije putuje do crijeva. Hranite dijete prije nego što počne plakati jer što beba više plače, to će unijeti više zraka u sebe.

Za trenutno olakšanje korisni su 'kolike položaji' na podlaktici ili trbuhom preko koljena uz blagu masažu leđa, lagano 'bicikliranje' nogama i nježna trbušna masaža. 'Tummy time' pomaže ispuštanju zraka, ali pričekajte 20 do 30 minuta nakon obroka i uvijek nadzirite dijete. Neki roditelji primjećuju korist od kapi protiv vjetrova na bazi simetikona; smatraju se sigurnima, iako je učinkovitost promjenjiva, a doziranje svakako dogovorite s pedijatrom. Probiotici se općenito smatraju sigurnima i mogu pomoći crijevnoj ravnoteži, no i za njih se prethodno savjetujte s liječnikom.

Ako dojite, moguće je probno izbacivanje sumnjivih okidača nekoliko tjedana, primjerice mliječnih proizvoda, jaja, kupusnjača, vrlo ljutih jela, luka, češnjaka ili kofeina, ali mnogim bebama uopće ne smetaju ti sastojci. Kod formula, nekim mališanima bolje odgovaraju hidrolizirane s djelomično ili potpuno razgrađenim proteinima ili one s dodanim probioticima; promjenu svakako uvodite u dogovoru s liječnikom. Formule bez laktoze obično nisu potrebne jer je laktoza prirodni šećer u majčinu mlijeku i prava netolerancija u dojenačkoj dobi je rijetka. K tome, važno je razlikovati plinove od kolika. Kolike su epizode intenzivnog, teško utješivog plača, često u isto doba dana, koje traju najmanje tri sata, tri dana tjedno, kroz tri tjedna, a beba je inače zdrava. Plinovi doprinose nervozi, ali kolike imaju širi raspon uzroka, uključujući preosjetljiv živčani sustav i prevelik podražaj.

Odmah se javite liječniku ako beba ne napreduje na težini, teško jede, čini se zatvorenom, ima vrućicu, često povraća, ima crnu ili krvavu stolicu, ili ako nakon novih kapi odnosno formule nastane osip, povraćanje, otežano disanje ili otok lica. Ako dijete dobro dobiva na težini te mokri i kaka uobičajeno, najčešće je sve u redu te je samo potrebno strpljenje dok nezrela probava sazrije. Drugim riječima, plinovi prolaze, i to doslovno.