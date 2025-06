Vaše biljke u lončanicama ne uspijevaju, a ne znate zašto? Sigurno radite ovu grešku kod zalijevanja

Ponekad, unatoč našem trudu i pažnji, biljke jednostavno ne uspijevaju. Često se događa da ih, iako ih redovito zalijevamo i brinemo o njima, nešto ipak ugrožava. Mnogi vrtlari ne znaju da neke uobičajene greške u njezi mogu zapravo naškoditi biljkama i dovesti ih do propadanja. Cvijeće u lončanicama može dodati dašak boje terasama i drugim vanjskim prostorima gdje sadnja izravno u zemlju nije moguća. Međutim, briga o lončanicama dolazi s nizom izazova, uključujući jedan vrlo česti problem sa zalijevanjem. Svi znamo da biljke trebaju redovito zalijevanje da bi ostale žive, ali prema riječima jednog stručnjaka za vrtlarenje, vjerojatno ne dajete svojim lončanicama dovoljno vode da bi se korijenje dovoljno natopilo, piše Daily Express.

Prilikom zalijevanja cvjetne gredice, obično je u redu osigurati da je gornji sloj tla vlažan jer će voda procuriti kroz tlo i brzo doći do korijenja vaše biljke. No, kada je riječ o lončanicama, treba pristupiti na drugačiji način jer inače postoji rizik da će biljka ostati potpuno suha i bez potrebne vode za preživljavanje. Vrtlar Adam Kirtland je na TikToku objavio video u kojem je rekao da kada zalijevate biljku u lončanici, tada tekućina ulazi kroz gornji sloj zemlje, ali zatim putuje niz rub posude prije nego što se skupi na dnu. To znači da gotovo nikada ne prodire u sredinu lonca gdje se nalazi korijenje vaših biljaka.

"Mogu vam jamčiti jednu stvar, a to je da ne zalijevate dovoljno svoje lončanice. Svi znamo da biljke u loncima ostaju znatno suše nego one u tlu, ali pokazat ću vam koliko zapravo suhe", rekao je Kirtland, a zatim je demonstrirao koliko suho tlo može biti koristeći teglu koju je slučajno ispustio na pod, zbog čega je tegla napukla, a biljka u njemu sada je trebala biti presađena u novu teglu. "Kada zalijevate lončanice, ono što se obično događa jest da voda teče preko vrha i niz stranice, što znači da rijetko dođe do sredine gdje je korijenje", objasnio je, a zatim je izvadio biljku iz tegle i prerezao je na pola da bi pokazao da je zemlja vlažna oko svih vanjskih dijelova mjesta gdje je zarezao, ali središte zemlje i korijenje unutra još uvijek su bili potpuno suhi i očajnički su trebali vodu.

Da bi riješio problem, Kirtland je jednostavno preporučio dodavanje više vode vašim biljkama u lončanicama. Rekao je da on koristi cijelu kantu za zalijevanje po lončanici da bi osigurao da voda zasiti svaki dio tla. "Sve se svodi na to da napunite lončanicu vodom. Dovedite je do dna biljke, nikada na vrh i nikada preko lišća. Stvarno je tako jednostavno. Zapamtite moj savjet: jedna lončanica, jedna kanta", rekao je.

U komentarima je Adam također naveo da zalijeva svoje lončanice svaki dan kada je vrijeme posebno vruće. Da biste se dobro brinuli za biljke u lončanicama, prvo trebate odabrati pravu posudu i zemlju: Osigurajte da posuda ima drenažne rupe da biste spriječili nakupljanje vode te koristite kvalitetnu zemlju za lončanice prilagođenu vrsti vaše biljke.

Zalijevajte biljku kada se gornji sloj zemlje osuši, i to temeljito, dok voda ne počne istjecati kroz drenažne rupe. Nikada nemojte dopuštati da lončanica stoji u stajaćoj vodi. Postavite biljku na mjesto gdje dobiva odgovarajuću količinu svjetla i povremeno je okrećite da bi rast bio ravnomjeran sa svih strana.

Uklanjajte uvenuća ili požutjele listove da biste potaknuli zdravi rast. Također, presađujte biljku svake 1 do 2 godine ili kada korijenje preraste lonac, birajući malo veći lonac i svježu zemlju svaki put.