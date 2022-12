Varanje će osnažiti vezu, imati manje seksa je normalno... Stručnjaci otkrili što bi svi parovi trebali znati o seksu

Veze nisu uvijek jednostavne i bez obzira na to koliko volite svog partnera, potrebno je raditi da ona funkcionira. Kad stvari postanu preteške za zajedničko rješavanje, mnogi se parovi obraćaju stručnjacima za pomoć prije nego što odustanu. Može biti teško otvoriti seks sa svojim partnerom, a mnogi ljudi tvrde da se zbog toga osjećaju sramom i neugodom.

Međutim, seksualni terapeuti tvrde da je to zbog uobičajenih pogrešnih predodžbi o toj temi, a otvorenost o vašim željama i potrebama može pomoći u ozdravljenju vaše veze. Prema Daily Staru, otkrili su osam stvari za koje bi željeli da više parova zna - od seksualnih igračaka do dosade.

Normalno je imati manje seksa

Kad se prvi put nađete, strast je na vrhuncu i ne možete držati ruke podalje jedno od drugoga, ali to ne traje dugo kod svih i potpuno je normalno. Naravno, kada se vi i vaš partner prestanete tako često seksati, to može dovesti do nesigurnosti, ali stručnjaci kažu da to nije samo normalno, već je i kemijsko. Naime, stručnjaci objašnjavaju da kada prvi put pronađemo ljubav i privlačnost, ljubavni hormoni se oslobađaju. To povećava vaše seksualno uzbuđenje i napaljuje vas, ali s vremenom se to smanjuje.

Ženama je češće dosadno nego muškarcima

Studija iz 2012. objavljena u Journal of Sex & Marital Therapy zaključila je da je "ženska seksualna želja značajno i negativno predviđena trajanjem veze", dok to nije slučaj za muškarce.

Ponekad nedostaje privlačnosti

Stručnjakinja za seks i veze Tara Suwinyattichaiporn tvrdi da muškarci koji dugo žive u parovima gube privlačnost i seksualni interes za svoje partnerice. Savjet je prilično jednostavan, pazite na sebe fizički, mentalno i intelektualno. Također je važno napomenuti da žene mogu smatrati partnera manje privlačnim tijekom određenih razdoblja menstrualnog ciklusa, prema studiji iz 2020. objavljenoj u Biological Psychology.

Intimnost je više od orgazma

Kad god grlimo, ljubimo, trljamo, stišćemo i guramo se u romantičnog partnera, postoji intimni naboj. Ali kada osjećamo da će svaki zagrljaj, poljubac i maženje trebati pratiti seks, počinjemo ga izbjegavati. Dopustiti mu da se ponovno ukorijeni u vašoj vezi može biti pravi lijek.

Igračke nisu znak problema

Seksualni terapeuti otkrivaju da njihovi klijenti često poistovjećuju seksualne igračke s problemom u svojoj seksualnoj intimnosti. Ali nije tako. Čak i parovi koji imaju odličan seks integriraju seksualne igračke u svoju seksualnu rutinu za nove stimulacije i dublje orgazme.

Varanje može ojačati vezu

Kontroverzna tvrdnja, ali prema Lee Phillipsu, psihoterapeutu i certificiranom terapeutu za seks i parove, uz ispravno vodstvo, nevjera zapravo može ojačati partnerstvo. To je zato što može pomoći parovima da prepoznaju svoje probleme i ono što je nedostajalo u njihovoj vezi.

Komunikacija je ključna

Možda zvuči očito, ali seksualni terapeuti otkrivaju da mnogi njihovi klijenti gube iz vida koliko je važno komunicirati o seksu.

Postavljanje granica može pomoći

Važno je upamtiti da se ni vi ni vaš partner nikada ne biste trebali osjećati neugodno tijekom seksa. Biti otvoren prema njihovim željama i prohtjevima je važno, ali trebali biste biti zadovoljni postavljanjem jasnih granica.

