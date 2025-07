Uzrujala se zbog navike svoje svekrve: 'Ponaša se kao da je naš dom odlagalište otpada'

Odnosi između svekrva i snaha oduvijek su bili tema razgovora, šala, ali i ozbiljnih rasprava. Iako se često u medijima i svakodnevici prikazuju kao napeti ili izazovni, u stvarnosti oni mogu biti i puni poštovanja, podrške i zajedništva. Međutim, razlike u navikama, vrijednostima i granicama često dovode do nesporazuma i frustracija. Ključ uspješnog odnosa najčešće leži u međusobnom uvažavanju i jasnoj komunikaciji. No, kada jedna strana uporno ignorira granice druge, napetosti lako prerastu u ozbiljan problem, kao što pokazuje i sljedeći primjer. Jedna žena se tako požalila na Redditu da joj svekrva neprestano daruje pokvarenu hranu odnosno namirnice kojima je istekao rok trajanja, iako joj je jasno dala do znanja da to ne želi. Sada je odlučna u tome da tu praksa prekine zauvijek, piše People.

U objavi piše da je rodila prije četiri mjeseca, a nedavno ih je posjetila svekrva. Dodaje da je riječ o osobi sklonoj gomilanju stvari, koja kupuje beskorisne stvari na rasprodaji, ostavi ih da propadnu po ormarima, a onda ih, kad ih više ne može držati, donosi članovima obitelji kao 'darove'.

Ovog puta, piše žena, svekrva je donijela tri ogromne kutije hrane. No, toj je hrani, kaže, rok trajanja istekao prije 5 do 10 godina. Tjestenina i žitarice bile su iz 2015., a umak za tjesteninu star šest godina. Iako se takve situacije događaju već neko vrijeme, ovaj put kaže da je 'pukla'.

'Obično prešutim i sve što donese bacim čim ode, ali ovaj put sam rekla istinu – stvarima koje je donijela je mjesto na smetlištu. Ne mogu to ni donirati jer je starije od mog prvog djeteta', napisala je uzrujana žena. Na to joj je svekrva odgovorila da su rokovi trajanja samo 'preporuka', ali od tada je uvrijeđena i duri se.

Mnogi korisnici Reddita složili su se s njom, ističući da nije sama. Jedan komentar glasi: 'Nisi jedina u noćnoj mori s istekloj hranom. Neke svekrve doista tretiraju domove svoje djece kao odlagalište otpada. Rekla si joj da ništa ne donosi, a ona je ipak donijela – to nije nesporazum, to je čisto nepoštovanje.'