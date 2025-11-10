Uhvatila je svog supruga u prevari pa mu odlučila dozvoliti da s time nastavi: 'Imam jedan dobar razlog'

Jedna je žena ostalo slomljenog srca nakon što je otkrila da je njezin muž vara – ali sada je rastrgana oko jedne dileme: treba li njegovoj ljubavnici otkriti istinu. Kako je ispričala na Redditu, istinu je saznala prije osam mjeseci, a od tada potajno prati njihove poruke putem zajedničkog iClouda. Iako bi mnoge žene osjećale samo bijes, ova supruga priznaje da je prema muževoj ljubavnici razvila neočekivanu empatiju – čak i naklonost.

“Moj muž ima aferu. Saznala sam kad mi je stigla poruka od ‘Henryja’ koja je glasila ‘Volim te’. Sinkronizirala sam njegove poruke i otad ih pratim. Najgore je što je i njegova ljubavnica – žrtva u svemu tome.” Naime, druga žena uopće ne zna da je Henry oženjen. Rekao joj je da je “rastavljen” i da prolazi kroz razvod. “Ne omalovažava me kao zlu bivšu, jednostavno me izbacio iz priče. Mislim da zna da bi mu ta laž bila prozirna. Ona je previše pametna da bi nasjela na priču o ‘užasnoj bivšoj ženi’.”

Umjesto mržnje, prevarena supruga kaže da prema ljubavnici osjeća suosjećanje i nježnost. “Znam da bi većina žena mrzila ljubavnicu, ali ja ne mogu. Toliko je volim. Ona je tako draga, dobra osoba koja zaslužuje cijeli svijet. Nema pojma da je moj muž gubitnik.”

U objavi je opisala koliko je ljubavnica pažljiva i nesebična. “Šalje mu slike božićnih čestitki koje sama izrađuje za starije osobe u domovima jer ‘blagdani mogu biti usamljeno vrijeme’. Piše mu male ljubavne pjesmice, pita ga kako mu može pomoći kad je pod stresom. Pametna je, znatiželjna, topla. Čak mu je objašnjavala zašto je potonuo brod FV Destination iz serije ‘Najsmrtonosniji ulov’ – fascinantno!”

Sve to, kaže, čini ju još tužnijom. “Moj muž ne zaslužuje imati takvu ženu u svom životu. Znam da joj moram reći istinu, ali me užasava pomisao da ću joj ja morati slomiti srce.”

Supruga priznaje da već dugo odgađa suočavanje s mužem, iako zna da je razvod neizbježan. “Znam da se moram suočiti s njim i reći mu da želim razvod. On nikada ne bi imao hrabrosti priznati joj istinu, pa bih ja morala biti ta koja će joj sve otkriti. Ne želim biti osoba koja će je rasplakati. “Samo se nadam da će, kad sve sazna, znati da nije kriva. I da će, iako je izgubila nevjernog dečka, u meni imati prijateljicu. Ne želim da se srami nečega što joj je učinjeno.”

Njezina je objava izazvala snažne reakcije. Mnogi su korisnici pohvalili njezinu empatiju i zrelost. “Zvuči kao divna osoba. Problem je što dobre osobe često svijet vide kroz vlastite filtere – misle da su i drugi takvi”, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Samo pazi da imaš dokaze da ste još uvijek u braku i da živite zajedno. On bi mogao pokušati sve poreći.”

Žena još uvijek nije odlučila hoće li ljubavnici otkriti istinu – ali, kako kaže, jedno zna sigurno: “Moj brak je gotov. Samo želim da nitko drugi ne nastrada zbog njegovih laži.”