Jedna pogreška u veljači može oštetiti vaš travnjak: Evo što ne biste trebali napraviti

Proljeće se polako približava, a s njim i sezona kada travnjaci ponovno postaju u središtu pažnje vrtlara i vlasnika kuća. Nakon dugih zimskih mjeseci, travnjaci često zahtijevaju posebnu njegu da bi se oporavili, rasli zdravo i izgledali bujno. Pravilna briga u ovo doba godine ključna je za stvaranje lijepog, zelenog i otpornog travnjaka tijekom cijele sezone.

Vrtovi često mogu izgledati neuredno u kasnim zimskim mjesecima, što mnoge mami da izvade kosilicu i počnu kositi travu da bi uljepšali svoj vanjski prostor prije nego što korov izraste. Međutim, Lorienne Whittle, stručnjakinja iz Woodland Trusta, upozorila je ljude da ostave svoje travnjake na miru barem još mjesec dana da bi osigurali pravilan ponovni rast. "Bez obzira volite li ili mrzite održavati svoj travnjak, košnja je obično potrebna između ožujka i listopada. Kako prolazimo kroz veljaču, tako se trava postupno budi iz zimskog sna, a produljeni dani potiču rast i daju korovu priliku za sjeme", objasnila je.

Potreba da se odmah počne kositi travnjak da bi vrt bio uredan prije proljeća može biti vrlo jaka, no upravo je to jedna od najčešćih pogrešaka koja može oštetiti travnjak, prenosi Mirror. U ovom trenutku travnjaci se oporavljaju nakon što su izdržali zimsko smrzavanje, počinjući upijati hranjive tvari iz tla dok izlaze iz mirovanja. Ove hranjive tvari djeluju kao rezerva energije, štiteći korijenje, a kako temperatura raste, tako travnjak može početi stvarati snažan rast koji ostaje snažan i zdrav.

Košenje trave u ovoj fazi stvara preveliki stres na travnjak i ometa njegovu sposobnost izgradnje vitalnih rezervi energije, što potencijalno dovodi do slabe trave. Prerana košnja često rezultira rijetkim ponovnim rastom travnjaka i povećava vjerojatnost da će ostati neujednačen tijekom cijele godine. Najbolje je pričekati do otprilike 18. ožujka prije ponovnog uključivanja kosilice jer vrijeme može značajno utjecati na izgled vašeg travnjaka tijekom proljeća i ljeta.

Unatoč tome, točan datum varira ovisno o vašoj lokaciji, budući da travu treba kositi tek kada dnevne temperature stalno prelaze 8°C. Temperatura tla također mora biti iznad 6°C prije nego što počnete kositi. Najlakši način da provjerite je li vaš travnjak spreman jest da opipate tlo: ako je još uvijek vlažno i natopljeno, prerano je za vađenje kosilice.

Kada se uhvatite u koštac s prvim košenjem nakon zime, tada zapamtite da uklonite samo mali sloj s vrha trave jer preveliko skraćivanje može ostaviti travnjak izložen golim dijelovima.