Stručnjakinja za pse otkriva 11 znakova koji pokazuju da vas vaš pas stvarno voli

Iako psi ne mogu govoriti, oni svakodnevno svojim ponašanjem jasno pokazuju koliko vole svoje vlasnike. Umjesto riječima, ljubav izražavaju pogledima, pokretima repa, blizinom i raznim sitnim navikama koje često uzimamo zdravo za gotovo. Svaki pas ima svoj način pokazivanja privrženosti, a stručnjaci su istaknuli da postoje brojni znakovi koji otkrivaju koliko smo im zapravo važni.

Istraživanje Canine Cottagesa pokazalo je da se pseći otkucaji srca povećavaju za 46,2 posto kada im se kaže "volim te". To pojačava ono što ljubitelji pasa oduvijek osjećaju u svojim srcima - da nas naši pseći pratitelji zaista vole. Dr. Emma Scales-Theobald, bihevioristica za pse i stručnjakinja za pse u Canine Cottagesu, objasnila je koje geste znače "volim te" na psećem jeziku. Prvo, psi koji vas obožavaju često će tražiti fizičku naklonost kao način da se povežu i osjećaju bliže vama. Maženje potiče oslobađanje oksitocina, poznatog i kao "hormon ljubavi", i kod vas i kod vašeg psa, jačajući vašu vezu, piše Daily Express. Obratite pozornost na to gdje vaš pas uživa u maženju: neki preferiraju iza ušiju, dok drugi vole nježno trljanje po prsima. Mahanje repom, blage oči i opušten govor tijela znakovi su da uživaju u interakciji.

Ako prestanete obraćati pažnju na njih, neki će psi gurnuti vašu ruku ili podlakticu nosom da bi potaknuli više maženja ili grljenja. To je njihov način da kažu: "nemoj stati!". Guranje može biti razigrano, uporno ili nježno, ovisno o njihovoj osobnosti. Pozitivno reagiranje na ove gurkanja uvjerava ih da je njihova naklonost uzvraćena. Psi su društvena bića i boravak u vašoj blizini, čak i bez izravnog dodira, pokazuje njihovo povjerenje i privrženost.

Za neke pse sjedenje u krilu predstavlja najveći izraz ljubavi, dok drugi radije leže u blizini. Obratite pozornost na to koliko vam se približavaju jer to često odražava njihovu razinu ugode i naklonosti prema vama. Kada se psi naginju prema vama, tada traže bliskost i sigurnost. Ovo ponašanje se često javlja kada traže utjehu ili jednostavno uživaju u fizičkoj vezi. Pas koji sjedi na vašim nogama također može biti znak naklonosti i suptilan način da vas "priznaju" kao svoje.

Psi koji se prevrću na leđa i otkrivaju trbuh pokazuju visoku razinu povjerenja i naklonosti. Mahanje repom i opušteno držanje obično znače da traže trljanje trbuha kao znak ljubavi. No, ako su im uši povijene unatrag, rep podvijen ili je tijelo napeto, možda pokazuju podložnost ili tjeskobu, a ne traženje nježnosti. Uvijek promatrajte cjelokupni govor tijela da biste razumjeli kontekst.

Pas koji vas voli željet će biti u vašoj blizini, često vas prateći iz prostorije u prostoriju. Ovo ponašanje posebno je često kod pasmina poznatih po snažnoj odanosti. To je njihov način da poruče: "Ti si moja osoba i želim biti tamo gdje si ti". S druge strane, kada vam psi donose svoje igračke, tada vas ne pozivaju samo na igru, već oni s vama dijele nešto što im je vrijedno. Takvo ponašanje znak je povjerenja i privrženosti, osobito kod pasmina poput labradora i zlatnih retrivera. Ovu gestu možete proslaviti tako da se poigrate s njima ili ih pohvalite za njihovu velikodušnost.

"Poziv na igru", odnosno spušteni prednji dio tijela, podignuta stražnjica i mahanje repom, univerzalni je znak da se pas želi zabavljati. Kada pas to učini, tada izražava uzbuđenje i radost u vašoj prisutnosti. Odgovaranje igrom jača vašu povezanost te održava psa mentalno i fizički aktivnim. Skakanje je prirodan način na koji psi pozdravljaju ljude koje vole. Omogućuje im da se približe vašem licu, što je njihov način povezivanja.

Iako je skakanje znak privrženosti, ono može biti nesigurno, osobito kod velikih pasa ili male djece. Učenje psa da mirno pozdravlja pomaže osigurati da svoju ljubav pokazuje na prikladan način. Psi su najranjiviji kada spavaju, pa odabir odmora u vašoj blizini pokazuje da se osjećaju potpuno sigurno i ugodno. Neki psi mogu se maziti u vašem krilu, dok drugi radije spavaju tik izvan vašeg dosega. U svakom slučaju, ovo ponašanje svjedoči o njihovoj ljubavi i povjerenju.

Mnogi psi će vas lizati kao znak da vas vole. Lizanje oslobađa endorfine i dopamin, zbog čega se osjećaju sretno i opušteno. Međutim, ako to rade opsesivno, to bi mogao biti znak da su u boli. Lizanje nije uvijek znak ljubavi i može biti znak tjeskobe. Promatrajte govor tijela psa da biste uočili razliku. Nervozno povlače uši unatrag, pokazuju "kitovo oko" (kada se vidi bjeloočnica) i djeluju napeto.

Dr. Scales-Theobald naglasila je važnost obraćanja pozornosti na govor tijela da bi se razlikovale geste ljubavi od znakova stresa ili nelagode. "Razumijevanje ponašanja vašeg psa može produbiti vašu vezu i pomoći vam da odgovorite na njihove emocionalne potrebe. Poznavanje razlike između signala naklonosti i stresa osigurava da ste usklađeni s njihovom dobrobiti", zaključila je.