Ovo su 3 najopasnija grada na svijetu: Stanovnici žive u strahu, a turisti ne bi trebali ni pomišljati na dolazak

Sigurnost je za mnoge putnike presudan faktor pri odabiru odredišta za odmor, a iako službene brojke pomažu u orijentaciji, osobni dojmovi često imaju još veću težinu. Upravo na tom načelu funkcionira internetska baza podataka Numbeo, koja prikuplja globalne ankete o osjećaju sigurnosti i na temelju njih izrađuje ljestvice. Prema najnovijim rezultatima, svijet je dobio novi najopasniji grad. Važno je napomenuti kako Numbeo, prema vlastitim navodima, ne analizira službene statistike o kriminalu, već se oslanja isključivo na subjektivne procjene registriranih korisnika o tome koliko se sigurno osjećaju u svakodnevnom životu.

U konačnu ocjenu ulazi niz faktora, poput straha od pljački i provala, problema s drogom, korupcije i rasizma, kao i zabrinutost zbog mogućih napada na temelju boje kože, podrijetla, spola ili vjere. Svaki odgovor ocjenjuje se vrijednostima od minus dva do plus dva, a zbrojem svih odgovora stvara se konačni indeks u rasponu od nula do 100. U obzir su uzeti samo gradovi s najmanje 300.000 stanovnika u kojima ne vlada ratno stanje i za koje je prikupljen dovoljan broj sudionika u anketi.

Prvo mjesto na ljestvici zauzeo je Pietermaritzburg u Južnoafričkoj Republici, koji je s preko 82 boda proglašen najopasnijim gradom na svijetu. Zanimljivo je da se prethodnih godina ovaj grad nije pojavljivao na ljestvici, što ukazuje na to da se subjektivna percepcija sigurnosti značajno pogoršala. Prema podacima Numbea, mnogi stanovnici i osobe koje tamo duže borave svakodnevicu smatraju nesigurnom, a anketirani su iskazali posebno velik strah od nasilnih zločina, krađe imovine, problema s drogom te općeg osjećaja nesigurnosti. Iako rezultat ne odražava nužno službenu statistiku kriminala, ovakva procjena podudara se sa strukturalnim problemima mnogih južnoafričkih gradova, kao što su socijalna nejednakost, nezaposlenost i siromaštvo.

Na drugom mjestu nalazi se Pretoria s 81,78 bodova, još jedan grad u Južnoafričkoj Republici gdje se sigurnosna situacija percipira kao vrlo napeta. Stanovnici su izrazili veliku zabrinutost zbog pljački, provala i krađa automobila, kao i snažan osjećaj nesigurnosti nakon zalaska sunca. Treće mjesto zauzima Caracas, glavni grad Venezuele, s otprilike 81 bodom. Mnogi ispitanici u Caracasu izvještavaju o sveprisutnom nasilju i velikom strahu od oružanih pljački, što je u skladu s dugogodišnjim upozorenjima za putovanja koja izdaju brojna ministarstva vanjskih poslova. S obzirom na dugotrajnu političku nestabilnost u zemlji, ostaje za vidjeti kako će se situacija razvijati u budućnosti. Sam Numbeo ističe kako u anketama može sudjelovati svatko. Službene statistike o kriminalu namjerno se ne koriste, između ostalog, zbog različitih stopa prijavljivanja zločina i nedostatka pouzdanih podataka u mnogim zemljama svijeta.