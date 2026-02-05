RECEPT DANA Kroštule - tradicionalna slastica koja nikad ne izlazi iz mode

Miris kroštula za mnoge znači samo jedno – obiteljska okupljanja i one trenutke kada se u kuhinji stvara prava mala čarolija. Ova tradicionalna slastica obožavana je diljem regije, a dobra vijest je da ih kod kuće možete pripremiti jednostavno, uz sastojke koje već imate pri ruci. Donosimo provjeren recept za kroštule koje su lagane, hrskave i savršeno prhke, baš kao iz bakine kuhinje.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 jaje + 2 žumanjka

200 ml kiselog vrhnja

2 žlice šećera

1 žlica ruma ili rakije

1 žlica ulja

1/2 praška za pecivo

1 žličica naribane limunove ili narančine korice

prstohvat soli

Priprema: Odvojite žumanjke od bjelanjaka. U zdjeli pjenasto izmiksajte jedno cijelo jaje, žumanjke i šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. U drugoj posudi pomiješajte brašno s praškom za pecivo. Dodajte kiselo vrhnje, ulje, rum ili rakiju, naribanu koricu limuna ili naranče te prstohvat soli. Na kraju umiješajte smjesu jaja i šećera te zamijesite glatko, podatno tijesto. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku oko 30 minuta kako bi se lakše razvaljalo. Ohlađeno tijesto tanko razvaljajte, narežite na kvadratiće, a u sredini svakog napravite mali prorez kroz koji ćete „provuci“ tijesto i formirati klasični oblik kroštula. Kroštule pržite u dubokom, dobro zagrijanom ulju dok ne poprime lijepu zlatnu boju. Pečene izvadite na papirnati ubrus kako bi se ocijedio višak ulja, a dok su još tople, obilno ih pospite šećerom u prahu. Razvaljano tijesto možete pržiti i u obliku trakica ili ga zavezati u male čvoriće – okus je isti, a izgled jednako primamljiv.