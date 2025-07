Udvaranje na budžetu: 'Poslalo mi je Excel tablicu s troškovima naših spojeva!'

Prvi spojevi često su obavijeni uzbuđenjem, leptirićima u trbuhu i nadom da bi baš ta osoba mogla biti "ona prava". Sjajni dojmovi, osmijesi, pažljivo birane riječi i poneki kompliment - sve djeluje obećavajuće, gotovo filmski. Ali kako dani prolaze, a maske polako padaju, počinjemo uočavati stvari koje su nam u početku promakle. Osoba koja je na prvom spoju djelovala šarmantno i pažljivo, može se pokazati potpuno drugačijom kada nestane početna fasada. Jedan štedljivi muškarac dokazao je da može biti i škrtac i šarmer u pokušaju u isto vrijeme, pa je sastavio detaljnu Excel tablicu i od svoje odabranice zatražio gotovo 300 dolara (oko 275 eura) povrata za njihove romantične izlaske, piše New York Post.

"Trudio se oko mene, a onda mi je poslao Excel tablicu i zatražio da mu nadoknadim troškove naših spojeva?", napisala je 23-godišnja djevojka u objavi na Redditu. Djevojka je s Floride kao i 32-godišnju muškarac s kojim je u vezi nešto više od mjesec dana, a objasnila je da su kvalitetno provodili vrijeme barem četiri puta tjedno. "Bio je jako uporan u udvaranju. Stalno mi je slao poruke, predlagao planove, zvao me na trčanje, vožnje biciklom, dane na plaži, pozivao me na večere, u barove, pa čak plaćao Uber do svog stana i natrag", objasnila je.

Na njezinu žalost, ti slatki trenuci nisu bili nimalo jeftini i to je saznala na teži način. "Mrzim pitati, ali možeš li mi poslati nešto novca preko Venmoa ili Zellea za posljednjih nekoliko tjedana?", stajalo je u njegovoj poruci uz koju je priložio i fotografiju Excel tablice. Detaljan dokument sadržavao je datume i troškove, uključujući cigarete kupljene 28. lipnja, račun od 50 dolara za bar i čak 89 dolara za večeru u restoranu. Muškarac je djevojci poslao detaljan pregled koliko je novca potrošio u svakoj prilici, pa mu je tako ona bila dužna 250 dolara.

"Znam da si i ti meni neke stvari platila, na čemu sam ti zahvalan, i svakako mi je u redu pokriti većinu poput naših spojeva, pića i sličnog, ali nikad mi nisi platila onaj prvi dio od prije nekoliko tjedana, a financijski mi je sad malo gusto i to mi stvara stres jer radim dva posla", napisao je u poruci, Dodao je da mu može platiti i samo 100 dolara od ukupnih 250. No, čim mu je poslala novac, zatražio je dodatnih 90 dolara, navodno za dug koji je imala prema njegovom prijatelju.

"Zaista ne mogu vjerovati", požalila se na Redditu te je dodala da je prije nego što ju je počeo pritiskati da mu vrati novac, njezin odabranik bio pravi kavalir iz snova, a čak je strpljivo čekao njihov prvi poljubac. "To je bilo čudno i formalno, posebno jer je on bio taj koji je inicirao gotovo sve planove. Još je zbunjujuće što on i dalje inzistira da se vidimo i nastavimo izlaziti. Kao, želi mi poslati račun i onda me poljubiti?", napisala je razočarana djevojka.

Objasnila je da je više puta ona platila večere, pića i slično te da oko toga nije stvarala probleme. "Nikada nisam tražila da mi vraća novac niti sam vodila evidenciju. Mislila sam da se samo upoznajemo i dijelimo troškove kao odrasli ljudi pogotovo jer je on otprilike 10 godina stariji od mene. Pa, reagirala li previše burno?", zaključila je.

Mnogi su korisnici Reddita stali na njezinu stranu. "Slanje tablice s podacima podsjeća na Američkog psiha", napisala je jedna osoba. "Bježi", savjetovala je druga. "Veze ne bi trebale biti kao poslovne transakcije s tablicama i računima. Pravednost i povjerenje puno znače bez drame", dodala je treća. "Čovjek od 32 godine koji ne može držati svoje troškove i budžet pod kontrolom, a radi dva posla, sigurno ima i drugih velikih problema", zaključila je četvrta.