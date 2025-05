Ova žena ima popis pravila za spojeve koji će vas šokirati: 'Muškarac mora zarađivati barem 180 tisuća eura'

Pronaći ljubav u modernom svijetu može biti izazovno, osobito kada aplikacije za upoznavanje nude naizgled beskonačan izbor. No jedna žena, Alicia Davis, ne pristaje na kompromise – i to jasno pokazuje, piše Mirror. Ova samouvjerena 32-godišnjakinja s australske Zlatne obale poručuje: "Zaslužujem da me razmaze." A svi koji žele osvojiti njezino srce moraju ispuniti nekoliko ozbiljnih uvjeta – uključujući i godišnju plaću od najmanje 180.000 eura.

Alicia, bivša zatvorska čuvarica koja je karijeru zamijenila svijetom sadržaja za odrasle, postala je viralna prošle godine nakon što je objavila svoj “popis kriterija za spojeve”. Danas, s više od 126.000 pratitelja na Instagramu i prihodima od čak 330.000 eura godišnje, njezina očekivanja samo su se dodatno učvrstila.

“Neću pristati na manje. Imam jasnu viziju onoga što želim,” kaže Alicia, “Muškarac mora biti fizički u formi, emocionalno inteligentan i financijski stabilan. Stroga sam, ali ne želim da netko ovisi o meni”.

Osim financijskog praga, Alicia očekuje da potencijalni partner nikada nije varao, da je odan, dotjeran i – kako sama kaže – “dobro opremljen”. Priznaje da seksualna kompatibilnost igra ključnu ulogu u njezinim odlukama i da ne planira zanemariti vlastito zadovoljstvo:

“Imam jak libido i želim partnera koji to može pratiti. Ako to ljuti ljude – zašto bih se ja odricala vlastitih potreba?”, kaže. Alicia dodaje kako su njezine preferencije često metom kritika, ali ne mari za negativne komentare: “Ljudi koji se najviše bune obično ni sami ne znaju što žele. Moj popis možda nekima zvuči ekstremno, ali meni su to osnove”.

Osim karakternih i fizičkih osobina, priznaje i da joj se posebno sviđaju muškarci s tetovažama, tamnom kosom i mišićavom građom – uz dozu stila i dotjeranosti.

Alicia je karijeru započela kao zatvorska službenica, a sada vodi vlastiti podcast The Geeky and Cheeky. Kaže da su joj zatvorenici često prilazili i pokušavali flertovati – što joj nije bilo ugodno: “Nisam uživala u takvoj vrsti pažnje. Često su me tražili na Instagramu čim bi izašli”.

Danas, s većom slobodom i prihodima, Alicia kaže da može biti svoja – i jasno reći što traži u ljubavi. “Ako netko ne želi ispuniti ono što tražim, to je njegov problem. Ljudi koji znaju svoju vrijednost razumiju i poštuju tuđa očekivanja”, dodaje.

I dok se neki smiju njezinoj izbirljivosti, Alicia ostaje čvrsta u uvjerenju: “Znam što želim. Nije to površnost – to je jasno postavljanje granica”.