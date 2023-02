Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'

Nakon što ju je manje više cijelu srednju školu zadirkivao i nazivao pogrdnim imenima; čak je i snimao na školskim hodnicima i snimke objavljivao na Snapchatu; 20-godišnja Lauren Enslow se udala za bivšeg školskog kolegu Lucasa Olsena (21).

“Tada sam ga mrzila i nisam htjela imati ništa s njim”, priznala je Enslow za NY Post, no sve se, kaže, promijenilo nakon što je on svjedočio lakšoj prometnoj nesreći u kojoj je ona bila, a onda na društvenim mrežama izrazio svoju zabrinutost za nju.

“To je pokazalo da mu je stalo i pomoglo da mi se svidi”, rekla je.

Njih su se dvoje tada sprijateljili i počeli razvijati osjećaje jedno prema drugom, a ubrzo ih je Olsenov prijatelj uvjerio da s njim i njegovom djevojkom odu na dvostruki spoj, gdje su se bolje upoznali.

Nakon toga, par je nastavio izlaziti, a 2021. Olsen ju je zaprosio.

“Odveo me je na vrh planine da vidim vatromet, a zatim je kleknuo i izvukao prsten”, prisjetila se Enslow. “Bila sam pomalo sumnjičava misli li on to ozbiljno, ali mi je ubrzo pokazao da je itekako ozbiljan.”

Enslow i Olsen vjenčali su se u listopadu 2022. - na isti dan kad su se šest godina ranije upoznali - a ceremoniji je prisustvovala samo najuža obitelj.

“Smiješno je što ga mogu zvati svojim srednjoškolskim nasilnikom, a ne srednjoškolskom ljubavi”, rekla je Enslow.

A iako mu je, kaže, oprostila, još ga uvijek zadirkuje zbog toga kakav je prema njoj bio i ne dopušta mu da to lako zaboravi.

"Neki kažu da mu nikad ne bi oprostili, ali ja ne mogu suditi njegovoj osobnosti na temelju događaja kad mu je bilo 16", dodala je.

Danas mu je, kaže Olsen, žao zbog toga, no ,tada mu je bilo smiješno zadirkivati je, ali i pokazatelj da mu se sviđa.

“Mislim da sam to radio zato što mi se sviđala, a bio sam nesiguran”, rekao je.

"Oženiti svoju ljubav iz srednje škole je nešto najljepše o čemu sam mogao sanjati", dodao je Olsen. “Lauren je sjajna i nisam mogao poželjeti bolju osobu s kojom bih proživio ostatak života. Želim obitelj s njom iuzbuđen sam što ću gledati kako nam se snovi ostvaruju.”

