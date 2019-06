U ovo smo uvijek vjerovali, no je li istina? Trebamo piti 8 čaša vode na dan, elektrolite nakon vježbanja...

"Posebni" napici s elektrolitima nude se na tržištu profesionalnim i rekreativnim sportašima za konzumaciju nakon fizičkog napora. No, jesu li nam zaista potrebni?

Postoje brojni mitovi u koje vjerujemo od malih nogu i s kojima smo "odrasli". No, koji su zaista istiniti i "drže vodu"?

Stručnjaci tvrde kako, primjerice, napici s elektrolitima koje piju sportaši nakon fizičkog napora, zapravo ne "čine ništa posebno" našem tijelu.

Novinarka Christie Aschwanden, u svojoj je knjizi objavljenoj 2019. godine naslova "Good to go: What the athlete in all of us can learn from the strange science of recovery, " pojasnila kako je ljudski mozak "savršeno sposoban regulirati razinu elektrolita u tijelu".

MIT: Mokraća mora biti svijetle boje i trebali bismo piti 8 čaša vode na dan

Ako je vaš urin svijetle boje, to je znak da ste pili previše tekućine i da ćete vjerojatno trebati češće koristiti wc. Istina je da u našem tijelu postoji "centar za žeđ" koji pomaže mozgu regulirati koliko tekućine nam je potrebno i zaista je impresivno kako naš organizam to savršeno balansira. To znači da bismo trebali slušati naše tijelo i pratiti znakove koje dobivamo i piti kada osjećamo potrebu kako bismo ostali dovoljno hidratizirani. Nekome će to značiti više, a nekome manje od osam čaša vode na dan.

MIT: Doručak je najvažniji obrok u danu

Ovo vjerovanje krenulo je s reklamnim kampanjama za žitarice za doručak uz poruku kako je "potrebno birati najbolje proizvode za najvažniji obrok u danu". No, je li zaista doručak najvažniji obrok? Mnoga istraživanja koja su bila financirana od proizvođača žitarica tvrdila su kako osobe koje jedu doručak imaju bolju probavu i zdravije su,no nezavisna istraživanja pokazala su da su svi koji jedu balansiranu prehranu, koja uključuje povrće, vlakna, vitamine i ostale potrebne nutrijente, zdravi u odnosu na one koji češće konzumiraju brzu hranu, iako jedu "zdrav doručak".

MIT: Voćni sokovi su zdrav izbor

Znanstvenici su nedavno analizirali zdravstvene anamneze više od 13.400 odraslih Amerikanaca i zaključili da je svaki dodatni unos od 300 ml voćnog soka dnevno bio povezan s 24% većim rizikom od smrti. Stručnjaci za prehranu koji se bave proučavanjem utjecaja voćnih sokova na zdravlje, nisu bili iznenađeni ovim rezultatom. Voćni sok neće dati našem organizmu sve potrebne nutrijente koje dobijemo kada konzumiramo komad voća, rekao je Jean Welsh, profesor prehrane na Sveučilištu Emory, za Business Insider.

