Ne trebaju vam skupe kemikalije: Ova iznenađujuća stvar uklonit će kamenac sa slavina

Kamenac je česti problem u gotovo svakom kućanstvu, osobito u kupaonicama i kuhinjama. Najčešće se nakuplja na slavinama gdje tvrda voda ostavlja bijele ili žućkaste naslage koje kvare izgled, otežavaju protok vode i mogu skratiti vijek trajanja same slavine. Većina ljudi brzo čisti slavine prilikom čišćenja kupaonice, ali s vremenom se mogu zaprljati sapunom i kamencem koji stvaraju sloj na metalu. Mrlje sa slavina iznenađujuće je tvrdokorno ukloniti jer se kamenac sastoji od minerala koji se s vremenom stvrdnjavaju i ne mogu se ukloniti većinom kućanskih sredstava za čišćenje na bazi vode.

Sapun također može reagirati s kamencem stvarajući tvar poznatu kao sapunska pjena koja se lijepi za površinu i stvara masni ostatak koji će biti teško ukloniti ribanjem bez ogrebotina na slavinama. Međutim, stručnjaci za čišćenje u Homeglowu otkrili su jednostavno rješenje. Naime, čini se da je jedna od najučinkovitijih metoda za otapanje stvrdnutih mrlja od slavina čuvena Coca-Cola, piše Daily Express. "Možda Coca-Colu smatrate samo bezalkoholnim pićem za uživanje, ali njezini sastojci, uključujući limunsku, vinsku i fosfornu kiselinu, mogu otopiti hrđu i mineralne naslage", objasnili su.

Dodali su da je Coca-Cola savršena za odčepljivanje začepljenih slavina, uklanjanje kamenca i vraćanje sjaja vašem tušu. "To je učinkovita otopina za čišćenje, ali nije previše kisela, pa ne mijenja boju niti ljušti metalne površine", rekli su stručnjaci. Možda zvuči neobično koristiti gazirano piće za čišćenje, ali Coca-Cola sadrži kisele sastojke koji lako otapaju minerale i masnoću.

Prvo napunite plastičnu vrećicu Coca-Colom, a zatim je čvrsto pričvrstite preko strane slavine gumicama. Ostavite slavine na miru najmanje jedan sat jer kiselinama u Coca-Coli treba vremena da se opuste i otope mrlje. Ako imate posebno tvrdokorne mrlje, vrećicu možete ostaviti dulje. Nakon što vrijeme istekne, uklonite plastičnu vrećicu i četkicom za zube nježno istrljajte mrlje. Sve masne i tvrdokorne mrlje sada bi trebale nestati. Isperite toplom vodom, osušite čistom krpom i vaše slavine bi trebale biti potpuno čiste.