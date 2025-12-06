Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
gotovi za tren!

RECEPT DANA Ovo je pet božićnih kolača za koje će vas svi tražiti recept – a ne mogu biti jednostavniji

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
06.12.2025.
u 09:00

Jednostavni, efektni blagdanski kolači koji uvijek prvi nestanu sa stola!

Ako ste ove godine odlučili blagdane provesti bez stresa, ali ipak želite na stol iznijeti nešto zbog čega će svi uzdisati od oduševljenja, imamo odlične vijesti: ne trebate biti majstor slastičar. Dovoljno je nekoliko provjerenih, brzih i neodoljivih recepata koji su toliko jednostavni da ih mogu pripremiti i potpuni početnici. Ovo je pet božićnih kolača koji se rade za tren, a nestaju brže nego što se ohlade. Pripremite se – za ove recepte će vas sigurno pitati!

1. Brze čokoladne kuglice s rumom

Foto: shutterstock

Sastojci:

  • 300 g mljevenih keksa
  • 120 g maslaca (omekšanog)
  • 3 žlice kakaa
  • 100 ml mlijeka
  • 2–3 žlice ruma
  • 3 žlice šećera u prahu
  • Kokos ili otopljena čokolada za uvaljati

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljevene kekse, kakao i šećer. Dodajte maslac, mlijeko i rum te zamijesite mekano, kompaktno tijesto. Oblikujte kuglice veličine oraha. Uvaljajte ih u kokos ili premažite čokoladom. Ostavite u hladnjaku 20 minuta da se stisnu. Kuglice možete raditi i bez ruma – samo dodajte još malo mlijeka.

2. Brze kokos kuglice

Foto: shutterstock

Sastojci:

  • 300 g mljevenog keksa
  • 150 g kokosa + 50 g za posipanje
  • 120 g maslaca (omekšalog)
  • 200 ml mlijeka
  • 100 g bijele čokolade (otopljene)
  • 3 žlice šećera u prahu
  • 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
  • Bademi (po želji, za unutra)

Priprema: U zdjeli pomiješajte mljevene kekse, 150 g kokosa i šećer u prahu. Dodajte omekšali maslac, toplo mlijeko, vaniliju i otopljenu bijelu čokoladu. Dobro sjedinite dok ne dobijete meku, oblikovanu smjesu. Mokrim rukama oblikujte kuglice. Ako želite, u svaku stavite jedan badem. Uvaljajte u kokos i ohladite najmanje 30 minuta. Ovaj kolač izgleda poput pravih snježnih kuglica, a okusom podsjeća na Rafaelo — savršen za blagdanske večere, poklon kutije ili brzo posluživanje uz kavu.

3. Mirisni božićni medenjaci

Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 400 g brašna
  • 120 g meda
  • 120 g šećera
  • 100 g maslaca
  • 1 jaje
  • 1 žličica cimeta
  • 1 žličica đumbira
  • 1 žličica sode bikarbone
  • Prstohvat klinčića

Priprema: Otopite med i maslac pa kratko ohladite. U zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke. Dodajte jaje, maslac s medom i zamijesite glatko tijesto. Razvaljajte na 5 mm, izrezujte oblike. Pecite 8–10 minuta na 180°C. Po želji ukrasite bijelom glazurom. Medenjaci omekšaju za 1 dan, a su savršeni uz čaj ili za darivanje.

4. “Čarobni” kolač od jabuka koji se sam slaže

Foto: shutterstock

Sastojci:

  • 1 kg naribanih jabuka
  • 200 g griza
  • 200 g šećera
  • 200 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • Cimet prema želji
  • 120 g maslaca (izrezanog na listiće)

Priprema: Pomiješajte brašno, griz, šećer, prašak za pecivo i vanilin šećer. Masu podijelite na tri jednaka dijela. Na dno tepsije stavite prvi dio suhih sastojaka, rasporedite trećinu jabuka. Ponovite još dva puta – završite jabukama. Na vrh posložite tanke listiće maslaca. Pecite 45–50 minuta na 180°C. Kolač ispadne nevjerojatno sočan i mirisan bez ijednog miksanja.

5. Jednostavna biskvit rolada s kremom

Foto: shutterstock

Biskvit:

  • 4 jaja
  • 100 g šećera
  • 100 g brašna
  • 1 vanilin šećer

Krema (odaberite jednu):

  • Čokoladna: 200 g čokolade + 200 ml vrhnja za šlag
  • Vanilija: 250 g mascarponea + 2 žlice šećera + vanilija
  • Šumsko voće: 200 ml vrhnja za šlag + 3 žlice pekmeza

Priprema: Pjenasto umutite jaja sa šećerom. Lagano umiješajte brašno. Istresite na veliki lim obložen papirom. Pecite 8–10 minuta na 180°C. Vruć biskvit zarolajte s papirom i ohladite. Pripremite kremu, odrolajte biskvit, premažite i ponovno zarolajte. Ohladite barem sat vremena. Efektno izgleda, a radi se brže nego većina kolača.
Ključne riječi
božićni kolači Božić recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja