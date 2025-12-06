RECEPT DANA Ovo je pet božićnih kolača za koje će vas svi tražiti recept – a ne mogu biti jednostavniji

Ako ste ove godine odlučili blagdane provesti bez stresa, ali ipak želite na stol iznijeti nešto zbog čega će svi uzdisati od oduševljenja, imamo odlične vijesti: ne trebate biti majstor slastičar. Dovoljno je nekoliko provjerenih, brzih i neodoljivih recepata koji su toliko jednostavni da ih mogu pripremiti i potpuni početnici. Ovo je pet božićnih kolača koji se rade za tren, a nestaju brže nego što se ohlade. Pripremite se – za ove recepte će vas sigurno pitati!

1. Brze čokoladne kuglice s rumom

Foto: shutterstock

Sastojci:

300 g mljevenih keksa

120 g maslaca (omekšanog)

3 žlice kakaa

100 ml mlijeka

2–3 žlice ruma

3 žlice šećera u prahu

Kokos ili otopljena čokolada za uvaljati

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljevene kekse, kakao i šećer. Dodajte maslac, mlijeko i rum te zamijesite mekano, kompaktno tijesto. Oblikujte kuglice veličine oraha. Uvaljajte ih u kokos ili premažite čokoladom. Ostavite u hladnjaku 20 minuta da se stisnu. Kuglice možete raditi i bez ruma – samo dodajte još malo mlijeka.

2. Brze kokos kuglice

Foto: shutterstock

Sastojci:

300 g mljevenog keksa

150 g kokosa + 50 g za posipanje

120 g maslaca (omekšalog)

200 ml mlijeka

100 g bijele čokolade (otopljene)

3 žlice šećera u prahu

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Bademi (po želji, za unutra)

Priprema: U zdjeli pomiješajte mljevene kekse, 150 g kokosa i šećer u prahu. Dodajte omekšali maslac, toplo mlijeko, vaniliju i otopljenu bijelu čokoladu. Dobro sjedinite dok ne dobijete meku, oblikovanu smjesu. Mokrim rukama oblikujte kuglice. Ako želite, u svaku stavite jedan badem. Uvaljajte u kokos i ohladite najmanje 30 minuta. Ovaj kolač izgleda poput pravih snježnih kuglica, a okusom podsjeća na Rafaelo — savršen za blagdanske večere, poklon kutije ili brzo posluživanje uz kavu.

3. Mirisni božićni medenjaci

Foto: Shutterstock

Sastojci:

400 g brašna

120 g meda

120 g šećera

100 g maslaca

1 jaje

1 žličica cimeta

1 žličica đumbira

1 žličica sode bikarbone

Prstohvat klinčića

Priprema: Otopite med i maslac pa kratko ohladite. U zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke. Dodajte jaje, maslac s medom i zamijesite glatko tijesto. Razvaljajte na 5 mm, izrezujte oblike. Pecite 8–10 minuta na 180°C. Po želji ukrasite bijelom glazurom. Medenjaci omekšaju za 1 dan, a su savršeni uz čaj ili za darivanje.

4. “Čarobni” kolač od jabuka koji se sam slaže

Foto: shutterstock

Sastojci:

1 kg naribanih jabuka

200 g griza

200 g šećera

200 g brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Cimet prema želji

120 g maslaca (izrezanog na listiće)

Priprema: Pomiješajte brašno, griz, šećer, prašak za pecivo i vanilin šećer. Masu podijelite na tri jednaka dijela. Na dno tepsije stavite prvi dio suhih sastojaka, rasporedite trećinu jabuka. Ponovite još dva puta – završite jabukama. Na vrh posložite tanke listiće maslaca. Pecite 45–50 minuta na 180°C. Kolač ispadne nevjerojatno sočan i mirisan bez ijednog miksanja.

5. Jednostavna biskvit rolada s kremom

Foto: shutterstock

Biskvit:

4 jaja

100 g šećera

100 g brašna

1 vanilin šećer

Krema (odaberite jednu):

Čokoladna: 200 g čokolade + 200 ml vrhnja za šlag

Vanilija: 250 g mascarponea + 2 žlice šećera + vanilija

Šumsko voće: 200 ml vrhnja za šlag + 3 žlice pekmeza

Priprema: Pjenasto umutite jaja sa šećerom. Lagano umiješajte brašno. Istresite na veliki lim obložen papirom. Pecite 8–10 minuta na 180°C. Vruć biskvit zarolajte s papirom i ohladite. Pripremite kremu, odrolajte biskvit, premažite i ponovno zarolajte. Ohladite barem sat vremena. Efektno izgleda, a radi se brže nego većina kolača.