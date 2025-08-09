Dobivate kazne makar niste počinili nikakav prometni prekršaj? Zbog ove česte greške mnogi postaju meta - kloniranja registracija

Stručnjaci upozoravaju vozače da bi naizgled bezazlena navika mogla dovesti do ozbiljnih posljedica – uključujući kloniranje registarskih pločica, što može rezultirati kaznama za prekršaje koje uopće niste počinili. Sve češće se događaju slučajevi u kojima kriminalci kopiraju registracijske oznake s tuđih vozila kako bi ih postavili na svoje automobile i tako izbjegli kazne za prometne prekršaje, poput prekoračenja brzine, nepropisnog parkiranja ili čak bijega s mjesta nesreće, piše Mirror.

Najveći rizik, upozoravaju stručnjaci, nastaje kada ljudi objavljuju fotografije svojih automobila na društvenim mrežama, a da pritom ne zaklone registarsku pločicu. Ako je vaš profil javan, lopovima doslovno dajete sve potrebne podatke za izradu lažnih tablica.

“Ljudi često objavljuju slike svog novog vozila ispred kuće ili videozapise s puta, ne razmišljajući o tome da je registarska pločica jasno vidljiva”, ističe Joseph Barton s portala AdleyBarton.com, “Time kriminalcima nesvjesno omogućuju da izrade kopije i koriste ih za nezakonite aktivnosti”.

Prema Bartonu, lažne tablice se koriste za širok spektar ozbiljnih kaznenih djela, uključujući krađu goriva, bijeg s mjesta prometne nesreće, prekomjernu brzinu, krijumčarenje droge te provale i druge kriminalne radnje.

Kriminalci pritom namjerno traže vozila iste marke, modela i boje kako bi kloniranje bilo što uvjerljivije. Na cestama se tako mogu naći dvije verzije "istog" automobila – a pravi vlasnik može završiti s nepravednim kaznama i čak kaznenim bodovima na vozačkoj dozvoli.

Što učiniti ako sumnjate da je vaša registarska oznaka klonirana?

Ako primijetite da ste dobili kazne za prekršaje koje niste počinili, savjetuje se sljedeće:

Odmah kontaktirajte lokalnu policiju i prijavite sumnju na kloniranje registarske pločice.

Dajte što više informacija – kada i gdje ste primijetili problem, koje su kazne u pitanju, te sve druge sumnjive okolnosti.

Zatražite broj kaznenog predmeta, koji će vam služiti kao dokaz u slučaju daljnjih administrativnih komplikacija.

Ako već dijelite slike svog automobila na društvenim mrežama, zamračite ili zamutite registarsku pločicu. Na taj način štitite svoju privatnost i onemogućujete zlouporabu svojih podataka.