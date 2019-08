"Francuzi su užasno neljubazni prema turistima, a u Hrvatskoj vas pretuku"

Sean Kernan iz Floride išao je na putovanje u Francusku i ostao je iznenađen njihovom neljubaznošću. Dok je hodao ulicama i tražio svoj hotel, za upute je pitao djelatnicu u trgovini koja je ignorirala njegov francuski, a na kraju mu je ipak odgovorila i to na engleskom. Sve je objavio na društvenoj mreži Quora, a i drugi su podijelili svoja slična iskustva.

"Prije našeg puta naučio sam nekoliko riječi francuskog kako bi mi bilo lakše sporazumjeti se. Čak sam stalno sa sobom nosio mali rječnik, kao pravi turist.

Išao sam tamo otvorenog uma, ali razočarao sam se, barem u ljude. Evo vam primjer:

Tražim hotel. Hodamo po kiši ulicom i uđemo u trgovinu koja je prazna. Samo zaposlenica kojoj je vidno dosadno i mi. Ušao sam i rekao 'Bonjour' (dobar dan), samo me čudno pogledala. Nasmijao sam se i ponovno na francuskom rekao da tražim hotel Four Seasons. Gledala me i pravila se kao da ne zna o čemu govorim.

Mislio sam da možda nešto krivo izgovaram pa sam pokušao ponovno. Odmahivala je glavom kao da me ne razumije. I onda je odjednom počela pričati na savršenom engleskom i davati mi upute. Zahvalili smo joj i izašli van.

Znala je da sam Amerikanac i ne znam zašto me je tako mučila. Dao sam sve od sebe, a ona me samo ignorirala.

Ovo je bilo dobro putovanje, ali su me ovakve stvari izbacile iz takta."

Nekoliko se ljudi u komentarima složilo s njim, dok za najljubaznije zemlje smatraju Japan, Brazil, Indiju, Tursku.

Shaul je podijelio svoje iskustvo u Hrvatskoj. Jedan prijatelj mu je skoro pretučen jer je tražio čašu vode u Opatiji, dok su drugi talijanski turisti na Kornatima imali vrlo negativno iskustvo. Vlasnik restorana je bio vrlo bezobrazan, a u palačinkama su pronašli staklo. Vlasnik im nije htio izdati račun, a također im je htio naplatiti više. Na kraju su se potukli, dok je ženske osobe bacio u more.

Svoje iskustvo je podijelila i Sara koja je u Hrvatskoj bila na studentskoj razmjeni, a ona pamti samo dobre stvari. Napisala je kako su Hrvati vrlo ljubazni i kako su je dobro ugostili i pobrinuli se za nju.

