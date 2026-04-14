Ne trebate skupe preparate: Trik za savršeno čiste prozore krije se u vašoj kuhinji

S dolaskom proljetnih i vedrih dana na prozorima se lakše uočavaju neželjene mrlje i nečistoće, a kako biste ih se riješili, ne trebaju vam skupi kemijski preparati. Uz veću uočljivost, prozore bi se tijekom proljeća trebalo prati češće zbog peludi. U ovo vrijeme ima ga na pretek, a na prozorima ostavlja ljepljivi sloj koji je teško ukloniti i s jačim kemijskim sredstvima. Stoga vam donosimo prirodnu alternativu poznate blogerice, za koju vam je potrebno samo nekoliko pristupačnih kuhinjskih sastojaka, a koja će čišćenje prozora učiniti brzim i efikasnim.

Za blistave prozore blogerica Emily Thwitten, koja na svom blogu Hearty Sol često dijeli praktične savjete za brigu o kućanstvu, preporučuje korištenje kukuruznog škroba. Naime, ovaj pristupačan sastojak uklanja pelud i prašinu, ali važno ga je koristiti na pravilan način. U kombinaciji s octom i alkoholom, ovaj sprej razgrađuje sve tvrdokorne mrlje na prozorima, prenosi Express.

Dok kukuruzni škrob upija vlagu, ocat razgrađuje tvrdokorne mrlje, a alkohol ubrzava proces sušenja te tako umanjuje mogućnost dosadnih mrlja koje se pojavljuju nakon pranja. Domaći sprej za pranje prozora napravite tako da pomiješate dvije šalice tople vode, četvrtinu šalice octa, četvrtinu šalice alkohola i žlicu kukuruznog škroba. Nakon što ste smjesu dobro izmiješali, ulijte ju u bocu s raspršivačem. „Prije nekoliko godina, dok sam bila trudna s trećim djetetom, odlučila sam prestati koristiti kupovna sredstva za čišćenje i počela sam izrađivati vlastita, od sastojaka koje već imam kod kuće, poput octa, alkohola i kukuruznog škroba. Uz ove osnovne sastojke, učinkovito sredstvo za čišćenje udaljeno je samo nekoliko koraka”, naglasila je ova blogerica.

Sredstvo raspršite po prozoru i očistite mekom krpom. Kako bi se spriječilo taloženje kukuruznog škroba, bocu povremeno dobro protresite. Ova prirodna alternativa za sprej za čišćenje stakla je jednostavna, pristupačna i učinkovita, a njezino korištenje rezultirat će blistavim prozorima bez mrlja od vode, peludi ili prašine.