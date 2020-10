Trikovi kojima se konobari koriste za veću napojnicu: Šarmiraju, smješkaju se...

O ovoj temi raspravljali su i korisnici društvene mreže Quora gdje su mnogi podijelili svoja iskustva. Među komentatorima pronašli su se i mnogi bivši ili sadašnji konobari i konobarice koji su podijelili svoje trikove.



Suptilno klimanje glave prilikom primanja narudžbe ostavlja dojam kako je gostu pružena potpuna pažnja zbog čega on dobiva na važnosti.



Osim što izgleda kao da ga se sluša bez prestanka, klimanje glavom popraćeno uz nazive određenih jela ili pića može potaknuti želju za njima jer izgleda kao da ih konobar odobrava, a ljudi vjeruju kako oni znaju sve o ugostiteljskom objektu u kojem rade.



Ako se radi o mjestu više kategorije, konobari će uz večeru rado napraviti nešto čime će zabaviti goste. Ne mora se raditi o nekom velikom spektaklu, dovoljno je impresionirati goste svojim vještinama. Ponekad je to specijalno flambiranje nekog jela, žongliranje bocama pića ili pak nešto treće što fantastično izgleda i odaje dojam kako konobar uistinu zna svoj posao. Ljudima obično nije problem pravom profesionalcu ostaviti koju kunu više no što su planirali.



Dobro pamćenje najbolji je prijatelj svakog konobara ne samo u situacijama kada primaju narudžbu već i tokom cijelog radnog vremena. Osim narudžbe, važno je zapamtiti poneke detalje poput imena ili isječaka iz razgovora koji su se s njima vodili. Ako mu konobar zapamti ime, pojedinac se lakše zbližava s osobljem restorana, a ako još i zapamte koje mu je omiljeno piće ili što uvijek jede, rado će ostaviti obilatu napojnicu.

Ostavljate li konobarima napojnice? Da, uvijek. 84,10% +

Ne, gotovo nikada. 15,90% +

Grijanje ne mora biti udar na kućni proračun: Donosimo nekoliko savjeta kako uštedjeti ove sezone!

Konobari su potvrdili kako uvijek pretpostavljaju tko iz društva će platiti račun, a onda prate tu dinamiku i toj osobi pružaju najviše pažnje. Jedan od malih trikovima kojima se koriste je i onaj da s tom osobom pokušaju ostvariti lagani dodir rukom po ramenu ili ruci kako bi ostvarili prisniji odnos.



Posebnu pažnju konobari mogu posvećivati vašoj djeci ili ljubimcima, ali to ne mora značiti da im je uistinu stalo. Konobari znaju kako će ovo raznježiti svakog pojedinca i to ponekad znaju iskorištavati tako da im posvete posebnu pažnju koja najčešće rezultira velikom napojnicom radi ljubaznosti.



Važno je osigurati da se gost osjeća kao kod kuće, a tome dobro može poslužiti i uspostavljanje razgovora.



- Neki ljudi uvijek pričaju sa konobarima. Tako da, važno je taj razgovor nastaviti, a ne se samo smješkati i otići. Ako se u taj razgovor još može unijeti i neka šala koja se u njega uklapa, to je pun pogodak - rekla je Barbara V., sezonska konobarica koja zbog svojeg ljubaznog ponašanja i profesionalnog stava na nivou mjeseca putem napojnica zaradi i polovinu plaće.

Galerija: Konobari otkrili koje stvari nikako ne vole da gosti rade