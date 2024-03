Trik za tvrdoglavu tjelesnu masnoću: Tuširanje od 15 minuta sagorijeva do 350 kalorija!

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), višak masnog tkiva može dovesti do bolesti srca, moždanog udara, dijabetesa tipa 2, poremećaja mišićno-koštanog sustava i nekih vrsta raka. "Integriranje 15-minutnog hladnog tuša u vašu dnevnu rutinu moglo bi biti iznenađujuće učinkovit način da poboljšate svoje napore u mršavljenju", rekla je Eleanor Potter, voditeljica strateške nabave u Plumbworldu.

Utvrđeno je da namakanje tijela hladnom vodom aktivira smeđe masno tkivo (BAT), što može značajno povećati potrošnju energije. Istraživanja su pokazala da blago izlaganje hladnoći na 19C može povećati dnevnu potrošnju kalorija za oko 100 do 200 kalorija, piše Mirror.

Ova brojka može varirati od osobe do osobe jer na nju utječe količina prisutne smeđe masti i metabolička reakcija svakog pojedinca na hladnoću. Hladno tuširanje također može uzrokovati privremeni porast metabolizma za čak 15 posto, pokazalo je istraživanje."S obzirom na to da je stopa metabolizma prosječne osobe u mirovanju između jedne i 1,5 kalorija po minuti, povećanje od 15 posto povećalo bi sagorijevanje kalorija na približno 1,15 do 1,725 ​​kalorija po minuti tijekom izlaganja", piše Plumbworld.

Stoga, 15-minutno hladno tuširanje dovodi do dodatne potrošnje kalorija od oko 17,25 do 25,875 kalorija. To ovisi o osnovnoj brzini metabolizma osobe i intenzitetu hladnoće. Štoviše, zabilježeno je da drhtanje povećava potrošnju kalorija do pet puta više od brzine metabolizma u mirovanju, što je ekvivalentno otprilike pet do 7,5 kalorija u minuti. Važno je napomenuti da se ne preporučuje primjena ove metode tijekom duljeg razdoblja.

"Unatoč uobičajenim percepcijama drhtavice kao neželjene reakcije, ono zapravo može poslužiti kao učinkovit mehanizam za trošenje kalorija pod određenim uvjetima, pod uvjetom da mu se pristupa s oprezom i umjerenošću", objašnjava Plumbworld. Izlaganje hladnoći može povećati endorfine i poboljšati vaše raspoloženje, što potiče sudjelovanje u fizičkim aktivnostima. Redovita umjerena do energična tjelovježba može potrošiti 200 do više od 600 kalorija na sat, ovisno o vrsti aktivnosti i individualnoj težini. Zakoračiti pod hladan tuš može biti neodoljivo iskustvo, ali Eleanor je podijelila svoje najbolje savjete za pokretanje zdrave navike. "Razmislite o postupnom uvođenju hladnog tuširanja u svoju rutinu, počevši s kraćim trajanjem i malo nižim temperaturama, a zatim postupno napredujte. Ova metoda pomaže vašem tijelu da se ugodno prilagodi, smanjujući šok i nelagodu povezanu s izlaganjem hladnoći. Dosljednost je ključna. Neka hladno tuširanje postane redoviti dio vaše dnevne rutine kako biste iskoristili sve prednosti, uključujući povećano sagorijevanje kalorija i poboljšano raspoloženje", rekao je.

Međutim, važno je slušati svoje tijelo i prilagoditi se tome, osobito ako imate zdravstvene probleme na koje bi hladnoća mogla utjecati. "Savjetovanje s liječnikom prije početka može pružiti personalizirane savjete i osigurati sigurnost", dodao je stručnjak.

Ova praksa tuširanja trebala bi se prilagoditi uravnoteženom načinu života, koji uključuje hranjivu prehranu, redovitu tjelovježbu i odgovarajući odmor. Također je utvrđeno da poboljšana kontrola tjelesne težine:

Smanjuje stres - Snižavanje razine kortizola može neizravno pomoći u kontroli tjelesne težine obuzdavanjem prejedanja izazvanog stresom. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se kvantificirao kalorijski učinak smanjene razine kortizola.

Poboljšava kvalitetu sna - poboljšani san može regulirati hormone koji kontroliraju apetit, potencijalno sprječavajući prejedanje. Iako izravno sagorijevanje kalorija iz boljeg sna nije mjerljivo, izbjegavanje prejedanja može značajno pomoći u održavanju kalorijskog deficita.

Podržava imunološki sustav - Smanjeni zastoji povezani s bolešću mogu održati više razine tjelesne aktivnosti tijekom vremena, čime se podržava ukupna potrošnja kalorija.

