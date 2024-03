Spavanje u ovom položaju može utjecati na zdravlje vašeg srca

Opće je poznato da je dobar san neophodan za vaše zdravlje, posebno za zdravlje srca. Studije su pokazale da loš san može povećati rizik od bolesti srca i drugih srčanih oboljenja. Ali, kako vaš položaj spavanja utječe na zdravlje vašeg srca? Je li spavanje na lijevoj strani loše za srce? Bez obzira na to kako vam je udobno u krevetu, položaj u kojem spavate mogao bi utjecati na vaše srce, kao i na vaše cjelokupno blagostanje, piše Yahoo.

Nekim ljudima je neugodno spavati na lijevoj strani (ako imaju zatajenje srca ili nedavne zahvate/pejsmejkere) i možda bi radije spavali na desnoj strani, kaže Puja Mehta, direktorica ženskog translacijskog kardiovaskularnog istraživanja u Emory Women's Heart Center i članica Znanstvenog savjetodavnog odbora Women's Heart Alliance.

Zbog orijentacije srca i ‘ovjesa’ u prsima, spavanje na lijevoj strani može uzrokovati suptilne promjene u položaju srca, kaže Leonard Ganz, kardiolog i glavni medicinski direktor Abbottovog poslovanja za upravljanje srčanim ritmom, ‘To može dovesti do suptilnih promjena u elektrokardiogramu (EKG), testu koji se koristi za procjenu rada srca’. Međutim, nije jasno da su manje EKG varijacije od bilo kakvog kliničkog značaja, napominje on.

Položaj spavanja također može utjecati na određene simptome, kaže dr. Ganz. ‘Palpitacije, svijest o ubrzanom i/ili abnormalnom otkucaju srca, mogu biti vidljivije kod nekih ljudi kada leže ili spavaju na lijevoj strani’. To se u nekim slučajevima može iskoristiti za postizanje brže dijagnoze, napominje. No, ono što je puno manje jasno jest povećava li ležanje na lijevoj strani teret aritmija, i ako da, utječe li to na napredovanje bolesti ili bilo što drugo osim na pacijentove simptome.

Trenutačno bi najbolji savjet ljudima bio da ako su simptomi izraženiji kada leže na lijevoj strani (ili u bilo kojem drugom položaju, što se toga tiče), onda izaberu drugačiji položaj, predlaže dr. Ganz. Imajte na umu, također, da oni koji imaju refluks kiseline ili probleme sa žgaravicama noću mogu imati koristi od spavanja na lijevoj strani, kaže dr. Mehta.

Koji je najbolji položaj za spavanje za vaše srce?

U ovom trenutku nema dovoljno istraživanja koja bi dokazala koji je položaj za spavanje najbolji za zdravlje vašeg srca ako već nemate neko srčano oboljenje. Najvažnija stvar za san i zdravlje srca zapravo je dobro se odmoriti, kaže dr. Mehta. Dobre navike spavanja vrlo su važne ne samo za zdravlje srca, već i za cjelokupno zdravlje, napominje ona.

Položaje za spavanje koje treba izbjegavati ako imate zatajenje srca

Postoje neka važna razmatranja za osobe sa zatajenjem srca, kaže dr. Ganz. Ležanje na leđima može pogoršati kongestiju pluća (plućni edem) kod ljudi s kongestivnim zatajenjem srca, napominje: ‘To može manifestirati potrebu za spavanjem s glavom naslonjenom na jastuke i/ili kada se ljudi probude noću bez daha’. Zapravo, broj jastuka potrebnih za udobno disanje i druge jednostavne metrike (težina, oticanje gležnja, itd.) mogu biti korisni u označavanju progresije srčane bolesti, kaže on.

Neki ljudi sa zatajenjem srca kažu da je disanje teže kada leže ili spavaju na lijevoj strani, dodaje dr. Ganz. Ipak, ‘iako nedostaju podaci o ishodima i progresiji bolesti, ljudima treba savjetovati da spavaju u položaju koji im se najviše sviđa’.

Dovoljno kvalitetnog sna izuzetno je važno za one sa srčanim bolestima, ali i za sve ostale, kaže dr. Ganz. ‘Dobro je poznato da apneja za vrijeme spavanja može biti povezana s visokim krvnim tlakom, fibrilacijom atrija, zatajenjem srca, plućnom hipertenzijom i drugim oblicima srčanih bolesti’, dodaje. Dijagnosticiranje i učinkovito liječenje apneje za vrijeme spavanja i drugih poremećaja spavanja, poput nesanice, vrlo je važno s obzirom na zdravlje srca i cjelokupno zdravlje.

Ako osjetite simptome kao što su hrkanje ili pospanost tijekom dana, trebali biste se pregledati za opstruktivnu apneju za vrijeme spavanja—koju je važno prepoznati i liječiti, jer neliječena apneja za vrijeme spavanja može uzrokovati probleme. Ako imate problema sa spavanjem ili lošim snom, uvijek je dobro razgovarati o tome sa svojim liječnikom kako biste dobili odgovarajuće liječenje.

