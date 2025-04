Tri puta je pogledao smrt u oči: Otkrio je što je vidio nakon što je 'napustio svoje tijelo'

Klinička smrt predstavlja stanje u kojem srce i dišni sustav prestanu funkcionirati, a mozak još uvijek nije doživio trajna oštećenja. Za mnoge, iskustvo kliničke smrti često uključuje neobjašnjiva iskustva i fenomena, poput osjećaja izvan tijela, svjetlosnih tunela ili susreta s pokojnicima. Mnogi ljudi koji su doživjeli kliničku smrt izvještavaju o osjećaju mira, ljubavi ili putovanju prema nekoj drugoj dimenziji, a znanost još uvijek nije u potpunosti objasnila sve ove fenomene.

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), izgledi da vas udari grom u jednoj godini manji su od jedan prema milijun. Međutim, Dannion Brinkley, uspješan poslovni čovjek, sportaš i veteran, bio je taj "jedan" 1975. godine, prenosi Unilad. Držao je telefon na uhu kada je grom udario u gromobran, što je uzrokovalo da struja putuje niz telefonsku liniju i udari u njegovo tijelo.

"Ušlo je glavu iznad uha, prošlo je niz kralježnicu. Zalijepilo je ekserima potplate mojih cipela za pod. Bacilo me u zrak, vidio sam strop, zatim me odbacilo nazad dolje, vatrena lopta prošla je kroz sobu i oslijepila me. Gorio sam. Bio sam u plamenu. Bio sam paraliziran", opisao je Dannion.

Prisjetio se kako je napustio svoje tijelo, a tek 28 minuta kasnije vratio se u njega nakon što je već bio prevezen u mrtvačnicu. Dannion je odlučio progovoriti o svom iskustvu da bi pružio uvid u to "što se događa kada umrete". Rekao je da je osjetio kao da lebdi s vozilom hitne pomoći koje je nosilo njegovo tijelo prema bolnici, a s visine je gledao kako su liječnici proglasili smrt.

On vjeruje da je njegova svijest putovala kroz ono što je opisao kao tunel gdje je naišao na duhovno biće svjetlosti u "Kristalnom gradu". Zatim je svjedočio reprizi cijelog svog života u "panorami od 360 stupnjeva". "Gledate to iz gledišta druge osobe", rekao je. Objasnio je da ga da mu je biće postavilo pitanje: "U životu koji ste upravo pregledali, kakvu ste razliku vi i Bog napravili?".

Dok bi mnogi ljudi mogli biti skeptični prema njegovoj priči, on je imao priliku potvrditi svoje iskustvo smrti kada je doživio još dva iskustva bliske smrti. Drugo iskustvo dogodilo se 1989. dok je bio podvrgnut operaciji otvorenog srca. Tada se Dannion ponovno "ujedinio sa svojim anđeoskim instruktorima" i rekao da je naučio kako koristiti svoje nove psihičke i duhovne darove da pomogne umirućima i očajnima.

Njegovo treće posljednje iskustvo bliske smrti dogodilo se kad je bio podvrgnut operaciji mozga. Da bi podijelio svoju priču, Dannion je napisao knjigu te se čvrsto suprotstavio kritičarima koji ne vjeruju u detalje njegove priče.

"Kada naučiš da ne umireš, kada naučiš da si duhovno biće, kada shvatiš da nećeš ići u pakao, tada je to dovoljno da te inspirira da se promijeniš", objasnio je. Postao je volonter u hospiciju te pruža savjetovanja terminalnim pacijentima, posebno kolegama veteranima.