Znanstvenica bila klinički mrtva šest minuta: 'Sada vjerujem u Boga i znam što nas čeka nakon smrti'

Anna Stone, neuroznanstvenica i majka dvoje djece, imala je 38 godina kada je 2016. doživjela kliničku smrt. Tijekom te šokantne medicinske epizode, njezino srce prestalo je kucati na šest minuta – a ono što je doživjela u tom vremenu potpuno joj je promijenilo pogled na život, piše Daily Mail.

Stone tvrdi da je u tom trenutku "napustila svoje tijelo" i promatrala medicinsko osoblje kako pokušava, a zatim i odustaje, od reanimacije. Prije nego se vratila u vlastito tijelo, opisuje da je doživjela nevjerojatno iskustvo – posjetila je obje svoje kćeri, uključujući i stariju koja je bila više od 300 kilometara daleko, usred ispita.

Tijekom tog iskustva bliske smrti, Anna kaže da je otkrila "višu verziju sebe" i postala uvjerena da su Bog i zagrobni život stvarni. Nakon povratka u život, u potpunosti je promijenila svoj životni put – završila je studij, doktorirala i pokrenula vlastiti podcast posvećen osobnom razvoju i iscjeljenju od trauma. "Moj život postao je posvećen služenju – sebi, drugima i ulozi bolje majke", rekla je.

Prije te prekretnice, Anna priznaje da je živjela teško i destruktivno. Opisuje sebe kao "gubitnicu", nosila je traumu iz djetinjstva kao "značku časti", borila se s alkoholizmom, zlouporabom droga, nefunkcionalnim brakom i dijagnozama poput bipolarnog poremećaja. Sve se, kaže, raspadalo. "Nosila sam se s traumom pogrešnim načinima – alkoholom, drogama, bijesom. Bila sam ogorčena, sebična i izgubljena", priznaje.

Trenutak smrti

Kriza je počela kada joj je menstrualni ciklus počeo i – jednostavno nije prestajao. Šaljivo je rekla prijateljici: "Mislim da ću iskrvariti do smrti." To su bile njezine posljednje riječi prije nego se onesvijestila. Kad se probudila, bila je u bolničkom krevetu, s osjećajem da umire. "Bilo je kao da sam uzela sve halucinogene droge odjednom. Previše intenzivno. A onda – izašla sam iz tijela."

Opisuje kako je promatrala vlastito beživotno tijelo dok su liječnici i tehničari pokušavali reanimaciju – i u jednom trenutku, kako su odustali jer je bila "bivša narkomanka".

U tom trenutku, osjetila je da je spremna otići – sve dok nije pomislila na svoje kćeri. U trenu se, kaže, "preselila" 300 kilometara dalje, u učionicu gdje je njezina kći polagala ispit – vidjela ju je, pa čak i odjeću koju je nosila. Potom se "premjestila" do mlađe kćeri, koja se u bolničkoj čekaonici igrala s lego kockama.

Nakon toga, našla se – kako opisuje – u "bijelom carstvu". Više nije imala tijelo, osjećala se golemom, kao da može obuhvatiti čitav svijet. Tamo je srela "višu verziju sebe" – mirnu, snažnu, punu ljubavi. U tom trenutku shvatila je da se vraća u život. Vratila se kroz pupak – koji ju je, kaže, boljelo "kao pakao".

Sve to dogodilo se u samo šest minuta – ali pamti svaki detalj. Toliko precizno da je, nakon povratka, pitala liječnika je li je stvarno nazvao narkomankom. On je potvrdio da jest. Također je provjerila s kćeri što je nosila tog dana – i opis se poklapao s onim što je vidjela tijekom izvantjelesnog iskustva.

Nakon svega, Anna je potpuno promijenila svoj životni smjer. Završila je školu, upisala fakultet, diplomirala, magistrirala i doktorirala. Pokrenula je podcast i posvetila se pomaganju drugima. "Prije sam dolazila kući i pila 12 piva. Danas ne mogu ni dotaknuti alkohol. Ne uzimam više lijekove. Ne osjećam tjeskobu. Samo mir."

Danas vjeruje da je ono što je najvažnije – biti dobra osoba, otvorena srca i uma. "Postoji nešto više od ovog života. To nije znanstvena teorija, to je iskustvo. I vjerujem da to možemo pronaći i u sebi, i u odnosima s drugima."

