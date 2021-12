Treba li zaista razdvajati odjeću po boji i materijalu prije pranja? Stručnjakinje imaju odgovor

Treba li zaista razvrstavati odjeću prije pranja po boji i materijalu? Neki će jednoglasno reći da, a drugi će odmahnuti rukom i reći kako ne mare previše za to, bitno im je samo da veliki kontrasti ne idu skupa, poput crvene i bijele boje. Stručnjaci su dali svoj glas i za Real Simple otkrili na što treba pripaziti kod pranja rublja kako bi se izbjegla katastrofa stiskanja odjeće i bojanja omiljenog komada u drugu boju.



Preskakanje razvrstavanja povremeno ne znači da će se odjeća odmah uništiti do te mjere da više nije nosiva, ali ako to prakticirate svaki put, moglo bi doći do promjene tkanine i mogla bi se uništiti vrlo brzo nakon kupovine. "Rublje odvojite što je više moguće kako biste se što bolje odijevali, savjetuje" dr. sc., Jessica Zinna, znanstvenica za Tide, a s njom se slaže i Cloroxova znanstvenica Mary Gagliardi.



Kaže kako je odvajanje rublja prije pranja strategija za postizanje dobrih rezultata i vrlo je važno. Tamne i svijetle predmete nikada ne bi trebalo prati zajedno, čak ni ako koristite maramice za upijanje boje, jer nikada ne možete biti sto posto sigurni da neki materijal neće pustiti malo svoje nijanse.

Dale su i nekoliko uputa kako bi trebao izgledati cijeli proces pranja rublja.



1. Pročitajte etikete i oznake za pranje, posebno na novoj odjeći. Tako ćete biti sigurni koju temperaturu i način pranja trebate staviti i trebate li nešto prati isključivo na ruke.



2. Razvrstajte rublje po bojama. Bijele, pastelne i svijetlo sive stvari idu na jednu hrpu, a tamno sive, crne, crvene, smeđe i mornarske na drugu. Sada još svaku hrpu podijelite prema tkanini - odvojite traperice i pamučne majice od tankih, sintetičkih materijala i osjetljivog donjeg rublja. Njega možete staviti i u mrežicu za pranje.



3. Ako imate jako zaprljane predmete, napravite još jednu posljednju sortu. Blatnjavu ili masnu odjeću ne treba prati s lagano zaprljanom odjećom. To se može ponovno taložiti na druge tkanine.

