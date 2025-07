Tehničarka za obdukcije otkrila je najgore uzroke smrti koje je vidjela: 'Ovo su im bile zadnje riječi'

Obdukcije su ključni dio medicinske znanosti i pravde jer pomažu u otkrivanju uzroka smrti i razjašnjavanju okolnosti koje su dovele do nje. Svaki slučaj donosi svoju jedinstvenu priču, od prirodnih uzroka do nesreća, pa čak i sumnjivih smrti. Stručnjaci se svakodnevno susreću s najrazličitijim situacijama, a njihov je zadatak pronaći istinu i pružiti odgovore obiteljima i pravnom sustavu. Stručnjakinja za autopsije otkrila je uobičajeni čin za koji kaže da rezultira smrću ljudi, a istovremeno je otkrila neke od najneobičnijih načina na koje se ljudi nađu na njezinom stolu, prenosi Unilad.

Dolly je u posljednjih sedam godina obavila tisuće autopsija i ima mnoštvo priča o bizarnim slučajevima koji su se dogodili. 32-godišnjakinja je također otvorila TikTok profil na kojem govori o tim temama zbog neprekidne fascinacije mračnim sadržajima na društvenim mrežama. U razgovoru za Newsweek, istaknula je da ljudi jednostavno trebaju izbjegavati provokativne izraze tijekom svađe. Iako se mogu činiti kao "smiješne" izjave u napetoj situaciji, naglasila je da su fraze poput: "Što ćeš učiniti, ubosti me?" ili "Što ćeš, pucati na mene?" tragično bile posljednje riječi nekih ljudi.

"Oni će to stvarno napraviti zato nemojte to govoriti. Ne mogu vam ni reći na koliko sam ljudi obavila obdukciju i upravo su to bile njihove posljednje riječi", upozorila je. Na temu neobičnih smrti koje se mogu izbjeći rekla je da ne vjerujete jeftinim dizalicama za automobile jer je to "igranje" s vlastitim životom. Jedan od najstrašnijih načina da vas Dolly "upozna" je nošenje široke odjeće u blizini strojeva. Dolly je rekla da te male nepažnje mogu dovesti do užasnih nesreća.

No, uz ove priče o smrti, Dolly je također opisala jedan od najjednostavnijih načina da ostanete živi dok je otkrivala ovaj uobičajeni čin koji mnoge ljude šalje u mrtvačnicu. Rekla je da ljudi trebaju izbjegavati jedenje odreska jer je gušenje odreskom česti uzrok smrti među starijim osobama.

"Više ne možete žvakati. Udavit ćete se, umrijeti i završiti u mrtvačnici. Ja onda moram vaditi hranu iz jednjaka", rekla je Dolly. U razgovoru Daily Mail upozorila je da odrezak kod starijih osoba ili vrlo male djece iznimno opasan. "Molim vas, temeljito žvačite hranu ili u potpunosti izbjegavajte odrezak", zaključila je.