Tattoo majstori iskreno: Ovo su neke tetovaže koje mrzimo raditi

Tetoviranje je posljednjih godina jako popularno, a kako je sve veći broj ljudi koji imaju neki crtež na sebi, tako je, normalno, sve češće ponavljanje istih tetovaža. Tattoo majstori otkrili su da su im neki crteži već toliko dosadili da bi ih najradije odbili raditi, a sigurno znate barem jednu osobu koja ima neki od njih.



Stefan Dinu, tattoo majstor iz Londona koji radi u Inkaholics studiju kaže kako voli crne i sive tetovaže te realne slikovne prikaze. S druge strane, njegova kolegica Tota Volpe-Landi iz Happy Sailor Tattoo studija kaže kako su realni slikovni prikazu za nju veliko 'ne' te kako ona preferira tradicionalne tetovaže, deblje linije i puno prekrivanja. Što još nikako ne vole raditi otkrili su za The Sun.



Male tetovaže

Tota kaže kako svi tattoo majstori više vole veće tetovaže i to iz jednostavnog razloga - manji crteži izgledaju odlično kada se tek naprave, ali brzo izgube 'svježi' izgled i izblijede. "Vjerujte mi, vidio sam kako male tetovaže zarastaju i kako se mijenjaju kroz godine. Ljudi često požale što su ih napravili", kaže Naresh, tattoo majstor s 32-godišnjim iskustvom i vlastitim salonom Flamin’ Eight.

Znak beskonačno

Jedna od najčešće napravljenih tetovaža u posljednjih nekoliko godina - i prava noćna mora svakog artista. "Kada mi netko kaže da želi to tetovirati doslovno me tjera da zakolutam očima i pomislim 'ne opet'.", kaže Stefan s kojim se slaže kolega Avram Nikolic-Parry. "Znak beskonačno i nekoliko ptičica okolo, najgora tetovaža." Osim toga, ne vole ni razna pera koja mnogi tetoviraju. "Takvih tetovažama nedostaje kreativnosti, originalnosti i inspiracije. Toliko ljudi nosi tako nešto, pa zašto biste imali potpuno isto?"



Imena

Stefanu su ipak najomraženije tetovaže imena, pogotovo partnerovog. "Radim ovaj posao 17 godina i ne mogu razumjeti i dalje zašto ljudi tetoviraju partnerovo ime na sebe, pogotovo na početku veze. Po mom iskustvu, upravo takvi najčešće dolaze da im to prekrijemo. Očito još nisu naučili da se to ne radi."

