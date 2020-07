Svemir, Svemir i Svemir su otac, sin i – unuk

Svemir, Svemir i Svemir. Otac, sin i unuk. Obitelj Rakar poznati su ugostitelji u Novom Vinodolskom, njihov je najpoznatiji vinodolski kafić Charlie, restoran Nava, i novi u Marini Mitan.

– Djed Dragutin bio je kultni konobar, radio je cijeli život u Hotelu Lišanj, poznavao ga je cijeli grad. A došao je, sasvim slučajno, na omladinske radove iz Zaprešića. Upoznao je tu baku Allmu i ostali su... – priča Svemir Rakar (39). Sin Ivan već radi praksu s njima. Tu je svojedobno, sjećaju se konobari, i kapetan Chelseaja, Branislav Ivanović rekao kad je čuo da mora čekati u redu: ‘Nema problema, sačekat ću. Tu sam, imam vremena, nemojte nikoga dizati. Gost sam kao i drugi...’ – pričaju. Gužve su, mjesto je poznato po sjajnoj pizzi, rade cijelu godinu, a specijaliteti su jadranske lignje i kvarnerski škampi.

16.07.2020., Novi Vinodolski - Restoran Nava.

– Na meniju smo imali krivo prevedeno “Schrimps on the way home”, čovjek koji nam je prevodio meni je u žurbi tako preveo “Škampi na domaći način”. Svima nam je to bilo urnebesno smiješno, pa smo neko vrijeme to i ostavili. Smijali smo se, i gostima je bilo fora – veselo pričaju u Navi. Pojeli smo odličan teleći odrezak na rikuli i carpaccio od hobotnice. Jede se sjajno.