Metoda uz koju ćete zaspati u tren oka, a koriste je čak i vojnici

Sati prevrtanja u krevetu i misaonih petlji koje se ponekad čine nezaustavljivima mogli bi postati prošlost. Ova metoda brzog uspavljivanja, iako prvotno namijenjena vojnicima i pilotima, danas postaje sve popularnija i među civilima koji dijele pozitivna iskustva. Manjak sna narušava kvalitetu života, zdravlje i svakodnevno funkcioniranje, a problemi s uspavljivanjem mogu biti izrazito iscrpljujući. Razmišljanje o obvezama i zadacima, stres te pretjerano gledanje u zaslone dio su loše higijene spavanja koja negativno utječe na cirkadijalni ritam i produljuje vrijeme potrebno za uspavljivanje.

Osim problema s raspoloženjem i imunitetom, kronična neispavanost može dovesti i do ozbiljnih poteškoća s koncentracijom. Stručnjaci iz tvrtke specijalizirane za dodatke za kvalitetniji san, Manta Sleep, tvrde da vojnička metoda uspavljivanja možda neće biti učinkovita već pri prvom pokušaju, no ističu kako je važno biti uporan. Nakon nekoliko tjedana redovite primjene, kvaliteta sna mogla bi se znatno poboljšati, a vrijeme uspavljivanja skratiti na svega dvije minute.

Pripremite se za spavanje: Napravite svoju uobičajenu noćnu rutinu, a nakon toga uklonite sve distrakcije koje bi vas mogle stimulirati i držati budnima. Nakon što namjestite alarm, odložite mobitel, ugasite ekrane i svjetla te se udobno smjestite u krevet.

Pokušajte opustiti lice: Prvo pokušajte opustiti čelo, a zatim otpustite napetost u području očiju, obraza i vilice. Napetost i stres često se manifestiraju kroz ukočenu ili napetu čeljust, pa je važno osvijestiti je i pokušati se opustiti. Ideja ovog koraka jest prepoznati gdje osjećate napetost i opustiti lice kako biste si olakšali proces uspavljivanja.

Vježbe disanja: Dišite lagano i ne pokušavajte kontrolirati svaku misao, već pažnju usmjerite na udah i izdah. Potrebno je duboko i smireno disati jer ćete na taj način umiriti živčani sustav i usporiti rad srca, što će tijelu i mozgu dati do znanja da je vrijeme za spavanje. Ako vam je lakše ostati koncentrirani na disanje, možete brojati trajanje udisaja i izdisaja te ih izjednačiti, primjerice, četiri sekunde udisaja, dvije sekunde zadržavanja daha i četiri sekunde izdisaja.

Opustite tijelo: Nakon što ste opustili lice, pokušajte osvijestiti i druge dijelove tijela u kojima se skriva napetost. Krenite od ramena pa prema stopalima. Prvo pažnju usmjerite na opuštanje ramena, zatim prsa, trbuha i na kraju stopala. Zamislite kako u tom trenutku sav stres i napetost izlaze iz vašeg tijela.

Zaustavite naporne misaone petlje: Kada se osjetite opušteno, pokušajte na deset sekundi isprazniti misli. Ne razmišljajte o obvezama koje vas čekaju idući dan ili o stvarima koje danas niste stigli napraviti, već se fokusirajte na disanje i relaksaciju.

Vizualizacija: Ako još uvijek ne možete zaustaviti misli, pokušajte ih „ukrotiti” tako da zamislite mirnu scenu ili mjesto koje vas čini sretnima. Ukoliko vam ni to ne pomaže, možete pokušati s ponavljati rečenice: „Ne razmišljaj.” Iako metoda možda neće biti učinkovita nakon prvog pokušaja, već tijekom nekoliko tjedana mogla bi značajno poboljšati kvalitetu vašeg sna i vašu svakodnevicu.