Liječnica otkriva pravu istinu: Evo koliko bi seks zapravo trebao trajati; mnogi su u zabludi

Liječnica opće prakse dr. Philippa Kaye, koju gledatelji britanske emisije "This Morning" prepoznaju kao redovitu suradnicu, odlučila je javno progovoriti o jednoj od najvećih muških nesigurnosti i podijeliti svoja saznanja o tome koliko bi seks zapravo trebao trajati. Seksualno zdravlje jedno je od njezinih područja stručnosti, a u svojoj praksi, radeći za javne i privatne bolnice, redovito pomaže muškarcima da prevladaju intimne probleme poput preuranjene ejakulacije i erektilne disfunkcije. Dr. Kaye objašnjava da su to neke od najčešćih muških seksualnih poteškoća s kojima se susreće, no zbog stigme koja i dalje okružuje seksualne teme, točne statistike nisu dostupne. Ipak, procjenjuje da se do 30 posto muškaraca u nekom trenutku života suoči s preuranjenom ejakulacijom.

Prema njezinim riječima, preuranjena ejakulacija može se definirati kroz tri ključna elementa: ejakulacija koja se dosljedno događa unutar otprilike jedne minute od penetracije, osjećaj tjeskobe ili poteškoće u vezi koje proizlaze iz toga te, u konačnici, izbjegavanje seksualne intimnosti zbog straha od neuspjeha. Za neke muškarce, problem postoji od samih početaka njihovog seksualnog života. "Ako je netko kao tinejdžer naučio brzo masturbirati kako ga roditelji ne bi uhvatili, tijelo se može istrenirati da žuri prema ejakulaciji", objasnila je liječnica. Dodala je kako strogi stavovi o seksu ili određena uvjerenja o intimnosti također mogu biti važan faktor.

Međutim, problem se može pojaviti i znatno kasnije u životu, čak i kod muškaraca koji prethodno nisu imali takvih poteškoća. "Često je to povezano s drugim problemima: erektilnom disfunkcijom, problemima s prostatom ili poteškoćama s mentalnim zdravljem", rekla je dr. Kaye, ističući važnu vezu između erektilne disfunkcije i preuranjene ejakulacije. "Anksioznost zbog gubitka erekcije može stvoriti podsvjesni osjećaj hitnosti, neku vrstu panike 'požuri prije nego što nestane', što dovodi do žurbe i brze ejakulacije." Svima koji se bore s ovim problemom savjetuje da se prvo pozabave poteškoćama s erekcijom, jer se nakon toga problem s ejakulacijom često riješi sam od sebe.

Ono što bi mnoge moglo iznenaditi jest podatak o prosječnom trajanju spolnog odnosa koji je otkrila liječnica, a koji je u skladu s brojnim istraživanjima. "Evo nečega što bi vas moglo iznenaditi: studije sugeriraju da je prosječno vrijeme do ejakulacije tijekom penetrativnog seksa oko pet i pol minuta", istaknula je, kako prenosi LADbible. Ta brojka gotovo se savršeno poklapa s velikom studijom iz 2005. godine, koja je utvrdila da prosječno trajanje vaginalnog odnosa od penetracije do ejakulacije iznosi 5,4 minute. Unatoč onome što sugeriraju Hollywood, pornografija i društvene mreže, ne postoji olimpijski standard za izdržljivost u spavaćoj sobi. "Osjećaj da ste ejakulirali 'prebrzo' vrlo je subjektivan i uvelike varira od para do para. Za neke to znači ejakulirati prije nego što je penetracija uopće započela. Za druge to znači izdržati nekoliko minuta, ali se i dalje osjećati razočarano", zaključuje liječnica, dodajući da je povremena rana ejakulacija iznimno česta i nije razlog za brigu.

Što je 'adekvatno', a što 'poželjno'?

Stručnjaci su otišli i korak dalje te pokušali definirati što se smatra poželjnim, a što prekratkim trajanjem seksa. Istraživanje provedeno među seksualnim terapeutima 2008. godine, objavljeno u časopisu Journal of Sexual Medicine, donijelo je zanimljive kategorije. Prema njima, trajanje od jedne do dvije minute smatra se "prekratkim", od tri do sedam minuta "adekvatnim", dok se period od sedam do 13 minuta smatra "poželjnim". Ono što je posebno zanimljivo jest da se trajanje od 10 do 30 minuta često percipira kao "predugo", što dodatno ruši mit o maratonskom seksu kao idealu. Ovi podaci pokazuju da je fokus na štoperici potpuno promašen i može stvoriti nepotreban pritisak, dok je stvarnost mnogo jednostavnija i kraća nego što mnogi misle.

Ključni problem u raspravi o trajanju seksa leži u razlici između muške i ženske fiziologije. Seksualna terapeutkinja dr. Rena Malik ističe da je prosječnom muškarcu potrebno pet do šest minuta do ejakulacije, dok je ženi potrebno oko 14 minuta da dosegne orgazam. Ta razlika naglašava iznimnu važnost predigre i drugih oblika stimulacije koji nisu isključivo penetracija. Istraživanja pokazuju da žene u prosjeku žele da seksualni odnos traje duže; jedna je anketa otkrila da bi žene željele da seks traje 25 minuta i 51 sekundu. Upravo zato stručnjaci neprestano naglašavaju da je komunikacija ključna i da je cjelokupno seksualno iskustvo, koje uključuje emocionalnu povezanost i predigru, daleko važnije od samog čina penetracije.

U suvremenom svijetu, percepcija o idealnom trajanju seksa pod velikim je utjecajem medija, a posebice pornografije, koja često prikazuje nerealno duge odnose. To stvara pritisak i može dovesti do seksualne anksioznosti, odnosno straha od neuspjeha, što negativno utječe na seksualno zdravlje i zadovoljstvo. Kao odgovor na to, sve se više ističe važnost cjelokupnog seksualnog iskustva. Emocionalna bliskost, maženje i dodirivanje ključni su za seksualno zadovoljstvo, a studija Kinsey instituta pokazala je da držanje za ruke i grljenje značajno poboljšavaju sliku o vlastitom tijelu kod žena. Otvoreni razgovor s partnerom o željama i potrebama temelj je zdravog i ispunjenog seksualnog života, a stručnjaci se slažu da je najbolji seks onaj koji je zadovoljavajuć za oba partnera, bez obzira na to koliko traje.