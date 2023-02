Svekrva na vjenčanju nosila vjenčanicu: ‘Rekla je da to ionako nije bijela boja već bež’

Jedna novopečena mladenka pobjesnila je kada joj se svekrva navodno pojavila na vjenčanju u bijeloj haljini. Jasmine Hopper postala je viralna na TikToku nakon što je otkrila da je čak i nakon fijaska na vjenčanju, mladoženjina majka navodno pokušala manipulirati parom, rekavši da haljina nije bijela nego bež ​​sa zlatnim šljokicama, piše NY Post.

Video je u kratkom roku prikupio više od 10,9 milijuna pregleda, a Jasmine je kasnije snimila još jedan video u kojemu je objasnila što se dogodilo.

5 stvari koje o svom vjenčanju ne biste trebali otkrivati na društvenim mrežama:

- Dakle, onog dana kad smo išli u kupovinu vjenčanica, moja je svekrva bila tamo s nama. Odabrala sam haljinu u stilu sirene sa šljokicama. Željela sam izgledati lijepo na dan svog vjenčanja. Željela sam nositi nešto u čemu ću se osjećati seksi - rekla je.

Jasmine je rekla da je za svoj veliki dan sama napravila frizuru i šminku, tako da je bila nevjerojatno usredotočena na to da izgleda lijepo - i na prvu nije primijetila da njezina svekrva nosi gotovo identičnu haljinu.

- Kada je došla s tom haljinom prvo nisam imala nikakvu drugu reakciju osim, 'Ha. Možda to ne bi trebala nositi. To je čudno'. Sjećam se da mi je sestra rekla: ‘Želiš li da prolijem malo vina po njoj?', ali ja sam joj odgovorila da ne želim stvarati probleme jer je to moj dan - ispričala je.

Prema njezinim riječima, to ju je zapravo pogodilo tek dan nakon vjenčanja - nakon što je vidjela fotografije. Jasmine se prisjetila da je postajala sve ljuća i ljuća što je više gledala slike. Fotografije je odnijela svom suprugu, koji također na vjenčanju nije registrirao što je njegova majka nosila, te se tada razbjesnio.

- Bili smo toliko usredotočeni na to da je dan našeg vjenčanja i da se želimo tako dobro zabaviti, da nas ono što je nosila nije smetalo tada - dodala je.

U sljedećem videu, Jasmine je detaljno opisala kako je bilo pomalo neugodno tijekom plesa majke i sina, jer su svi komentirali činjenicu da je nosila bijelu haljinu.

- Ne mogu ni riječima opisati koliko mi je sad neugodno što je moja svekrva na dan vjenčanja nosila istu haljinu kao ja. Duša me boli. Sve o čemu mogu razmišljati kada razmišljam o svom vjenčanju je glupača koja je nosila haljinu kao i ja - kaže.

Bračni par tvrdi da s njom nisu razgovarali gotovo devet mjeseci - sve dok im se ona sama nije obratila.

- Bila je šokirana kad je čula da je to zbog njezinog izbora haljine. Nije imala pojma da smo ljuti na nju zbog toga. No, onda, umjesto da se ispriča, rekla je da haljina ionako nije bila bijela već bež sa zlatnim šljokicama - prisjetila se Jasmine.

Jasmine se tada još više naljutila pa je objasnila da su apsolutno svi primijetili da je haljina bila potpuno bijela kao i njena, sa čipkom u stilu sirene. Par joj je još jednom pokušao objasniti situaciju, a svekrva je nakon toga očito poslala Jasmine poruku isprike, koju je mladenka prihvatila. Međutim, unatoč tome, stvari su se pogoršale. Dva mjeseca nakon poruke, svekrva je ponovno pokrenula svađu kada je poslala božićne čestitke - na kojima su bile slike s vjenčanja. Jasmine nije objasnila što se točno dogodilo tada, ali u drugim videima je dala naslutiti da su i dalje u poprilično lošim odnosima s njom.

