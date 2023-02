Studija otkrila: Ovako izgleda savršen muškarac u zemljama diljem svijeta i Hrvatskoj

Koje fizičke osobine, značajke i karakteristike posjeduje "savršeni" muškarac? Za neke, idealno muško tijelo može imati stereotipne čvrste mišiće, izražene trbušnjake i besprijekornu kosu, a neke pak zamišljaju mršavijeg muškarca bez dlaka na licu i s malo trbuha.

Nekima savršeni muškarac izgleda poput Ryana Goslinga, dok druge više privlači netko poput Brada Pitta. Naravno, neke žene žele umiljatijeg tipa, poput slatkog Eda Sheerana ili Jamesa Cordena. Kako god on izgledao, vaša slika idealnog muškarca zasigurno je drugačija od one koju bi neke druge žene dočarale, pogotovo zato što su rođene i odrasle u kulturama i zemljama diljem svijeta koje imaju drugačije standarde ljepote od vaših, piše Your Tango.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak!

Pa što se onda smatra "idealnim" tipom muškog tijela?

Nakon viralnog uspjeha postignutog studijom o standardima ženske ljepote u 18 različitih zemalja, Superdrug Online Doctor odlučio je nastaviti s Perceptions of Perfection Part II: Men. To je druga studija u kojoj su koristili istu metodologiju za prikupljanje informacija o globalnim perspektivama, odnosno o tome što se smatra savršenim ili idealnim tipom muškog tijela.

U izvornoj studiji, grafičke dizajnerice iz cijelog svijeta su u Photoshopu napravile sliku žene kako bi je učinile privlačnijom drugim građanima njihovih matičnih zemalja. Navedeni cilj bio je "bolje razumjeti potencijalno nerealne standarde ljepote i vidjeti kako se takvi pritisci razlikuju diljem svijeta".

Ovoga su puta naručili od 11 žena i osam muškaraca u 19 zemalja da sliku fotografa iz New Yorka urede u Photoshopu kako bi proizveli vlastitu verziju privlačnog muškarca za svoju zemlju. Pritom su shvatili da žene nisu jedini spol koji se bori s nerealnim društvenim standardima ljepote.

Istraživači se nadaju da će gledanje ovih slika pomoći ljudima svih spolova da preispitaju svoje percepcije o tome što znači imati "savršeno" tijelo.

- Naš cilj je pokrenuti revoluciju, potaknuti stvarnu promjenu slike o tijelu kako bi ljudi dali prednost zdravlju ispred izgleda i te promicati samopouzdanje - objasnili su.

Ovo je izvorna slika:

Foto: Pinterest

Zanimljivo je da većina uređenih slika prikazuje muškarce s tamnom kosom. Osim toga, pojavile su se tri kategorije idealnih tipova muškog tijela: snažni, vitki i definirani trbušnjaci.

Moćan muškarac je idealan tip u: Egiptu, Nigeriji, Rusiji, Srbiji, Južnoj Africi, Americi i Venezueli

Mršaviji tip je idealan u: Kini, Hrvatskoj, Makedoniji, Filipinima i Ujedinjenom Kraljevstvu. Muškarac s definiranim trbušnjacima idealan je za: Egipat, Makedoniju, Filipine, Rusiju, Južnoafričku Republiku, Ameriku i Venezuelu

U nastavku pogledajte slike koje prikazuju 19 "savršenih" tipova muškog tijela diljem svijeta, poredanih po zemljama.

Australija

Foto: Pinterest

Bangladeš

Foto: Pinterest

Kina

Foto: Pinterest

Kolumbija

Foto: Pinterest

Hrvatska

Foto: Pinterest

Egipat

Foto: Pinterest

Indonezija

Foto: Pinterest

Makedonija

Foto: Pinterest

Nigerija

Foto: Pinterest

Pakistan

Foto: Pinterest

Filipini

Foto: Pinterest

Portugal

Foto: Pinterest

Rusija

Foto: Pinterest

Srbija

Foto: Pinterest

Južna Afrika

Foto: Pinterest

Španjolska

Foto: Pinterest

Velika Britanija

Foto: Pinterest

Sjedinjene Američke Države

Foto: Pinterest

Venezuela

Foto: Pinterest

Žena živi s mužem i s dečkom: "Hejteri kažu da sam sebična, a ja samo mislim da sam sretnica!"