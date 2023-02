Požalila se stručnjakinji: 'S mužem nisam spavala već 10 godina, od kada me prevario'

Treba li nakon prevare u braku otići i potpisati papire za razvod, pitala se anonimna 42-godišnjakinja koja je još prije 10 godina oprostila svom 45-godišnjem suprugu aferu s drugom ženom. Jedini razlog zašto mu je to oprostila bila su, kaže, djeca, ali on to ne zna već misli da ga supruga voli i da su se stvari mogle popraviti.

"Sve sam radila za njega, čak sam brinula i za njegova dva sina nakon što ga je bivša ostavila. Prevaru sam oprostila samo zbog njih, ali već 10 godina nismo spavali skupa.

Stalno to spominje, dodiruje me, pokazuje interes, ali ja se jednostavno ne mogu opustiti. Ne privlači me zbog toga što je napravio", napisala je žena psihoterapeutkinji Deidre Sanders koja putem portala The Sun odgovara na ovakva i slična pisma.

Nju je prvo pitala što dobiva od ovog braka.

"Nije trebao varati, za to nema izgovora, ali što ti radiš u tom braku? Ne privlači te, ali osjećaš li da ga voliš? Ako je odgovor da, onda se vrijedi boriti", kaže stručnjakinja.

- Pronađi neki trenutak i reci mu da nisi sretna i da bi bilo dobro da zajedno posjetite bračnog savjetnika - dodala je.

