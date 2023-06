Sve je više ovisnih o pornografiji: 'Kada utječe na svakodnevicu i odnose, problem je'

Prema istraživanju koje je u Velikoj Britaniji 2022. proveo YouGov, u pornografiji povremeno uživa polovica muškaraca i šestina žena, a oko 13 posto muškaraca ju gleda svakodnevno. Možda ste se i sami nekad zapitali koliko je pornografije previše; i kada je netko o njoj ovisan? Iako, naravno, ne postoji propisana količina; kao ni klinička definicija ovisnosti o pornografiji; Svjetska zdravstvena organizacija pretjerivanje s pornografijom spominje kao kompulzivni poremećaj ponašanja, a stručnjakinja za ovisnost dr. Ree Langham kaže da je samo prošle godine u V.B. zbog ovisnosti o online pornografiji pomoć potražilo više od 60 000 ljudi.

"To je gotovo duplo veća brojka nego godinu prije", kaže Langham koja smatra i da još na tisuće ljudi kroz tu ovisnost prolaze sami, a barem još toliko problema nije ni svjesno. “Oko 2,5 milijuna ljudi svake sekunde posjeti neku pornografsku stranicu, tako da je broj ovisnika o pornografiji u Velikoj Britaniji vjerojatno mnogo veći od 60.000", rekla je, a porast broja onih kojima je pornografija postala problem zbog kojeg potraže liječničku pomoć primijetili su i u centru za ovisnosti Laurel u Londonu.

S tim da je riječ o rastućem trendu slaže se i psihoterapeutkinja i osnivačica My Little Therapy Box Natasha Page koja kaže i da ju je zbog tog problema u protekloj godini posjetilo više ljudi nego ikada prije, a većinom su to, ističe, muškarci u 20-ima. Iako većina ljudi pornografiju traži zbog seksualnog užitka, studije su pokazale da su razni razlozi zašto netko počne pretjerivati sa gledanjem sadržaja za odrasle; od ublažavanja usamljenosti, preko dosade, pa do tjeskobe.

"Mnogi su se u karanteni borili s mentalnim zdravljem pa im je pornografija bila neki oblik bijega od stvarnosti", smatra Page i dodaje da, budući da pruža privremeno olakšanje i osjećaj zadovoljstva, osoba lako može o njoj postati ovisna. “Kao i kod svake ovisnosti, kada se konzumira supstanca ili provodi ponašanje koje izaziva ovisnost; poput kupovine ili kockanja, mozak to počinje povezivati sa osjećajima zadovoljstva, zabave, opuštanja i sreće, a moždani neurotransmiteri s vremenom mijenjaju kemiju u mozgu.

Baš kao i druge ovisnosti, dodaje, i ovisnost o pornografiji desenzibilizira sustav nagrađivanja i može dovesti do gubitka fokusa i koncentracije, kao i do problema s mentalnim zdravljem. “Neki bi rekli da je pretjerano gledanje pornografije 'samo' kompulzivno ponašanje, no kada ono postane pravi problem, jasno je da je riječ o pravoj ovisnosti", rekla je za The Sun specijalistica psihoseksualne medicine Catherine Hood.

Koji su znakovi ovisnosti o pornografiji?

Dr. Langham kaže da ljudi koji su o njoj ovisni pornografiju obično gledaju oko 12 sati tjedno, no stručnjaci se slažu da problem ne predstavlja nužno količina, već utjecaj koji ona ima na njihov život. Inače, ovisnost o seksu se definira kao svaka seksualna aktivnost koja je izvan naše kontrole, a isto vrijedi i za ovisnost o pornografiji.

“Ovisnici o seksu ne mogu zaustaviti svoje samodestruktivno seksualno ponašanje”, kaže psihologinja ističući i da se kod njih gotovo uvijek u vezi s tim javljaju i osjećaji srama, krivnje i nedostatka kontrole, te da kod ovisnika pornografija počinje utjecati i na njihove odnose. “Mogu npr. izgubiti interes za seks s partnerom ili radije gledati pornografiju nego se seksati", dodaje, što se u vezi može smatrati i prevarom. "Budući da je pornografija tako vizualno stimulativna, uzbuđenje sa stvarnom osobom može biti manje uzbudljivo", kaže dr. Hood i dodaje kako je najvažnije, ako se osjeti gubitak kontrole, što prije potražiti psihološku pomoć.

