Svađaju se i mire: Ovi horoskopski znakovi skloni su prekidima i pomirbi

Prekid ljubavne veze po svojoj definiciji označava vrijeme rastanka - kad se pomirimo da nešto ne ide, odlazimo svaki na svoju stranu i nastavljamo život. Ne, za horoskopske znakove specifično je da se zapletu u krug prekida i mirenja, česte navike koja im u konačnici oduzima puno vremena i energije, piše Bustle.

Njihovim prijateljima može biti teško shvatiti zašto uvijek završe u takvim vezama, jer većina doživljava prekide kao stresne, a prekid kao kraj veze. No ne i ova tri znaka.

VEZANI ČLANCI:

Ovan: Ako će netko biti u odnosu koji se stalno pali i gasi, to je definitivno Ovan, objašnjava astrologinja Emily Ridout, rekavši da je Ovan znak ega. Zbog toga ljudi s jakom energijom Ovna imaju tendenciju biti impulzivni i često idu za onim što žele. U ljubavnim vezama se često kreću brzo.

U osnovi, ako im se u trenutku nešto čini kao dobra ideja – bilo da se radi o prekidu ili pomirenju, Ovan će to učiniti bez oklijevanja. Na primjer, dok bi većina nas dobro razmislila prije nego što pošalje poruku bivšem, Ovan će već pritisnuti ‘šalji’ prije nego stigne izvagati dobre i loše strane tog čina. Specifično je za njih, kad im se netko jako svidi i zaljube se preko ušiju, teško se odljubljuju i rastaju od ideje odnosa s njima. Trenutna ljutnja će ih natjerati na prekid, no u srcu se i dalje nadaju da stvari mogu funkcionirati.

Stvar je u tome što se njihovo raspoloženje brzo mijenja, a to može dovesti do nezgodne kombinacije. Budući da njima vlada planet Mars, koji kontrolira fizički nagon, mogu postati robovi vlastite strasti. No, ako im se netko svidi više od partnera s kojim jesu i u svojoj su ga glavi ‘otpisali’, odjednom će početi osjećati kako ih veza ‘guši’ i olako je okončati. No, mnogi Ovnovi brzo shvate kad su pogriješili ili prerano skočili, a u tom će se trenutku pokušati vratiti bivšem partneru. “Odlučite kamo usmjeravate svoju energiju i pokušajte da vas ne pokolebaju samo vaši fizički/seksualni nagoni”, savjetuje Ridout onima koji žele izaći iz začaranog kruga prekida i mirenja.

Blizanci: Iako će neki učiniti sve što je potrebno da u potpunosti izbrišu bilo koje sjećanje na bivšeg, Blizanci su promjenjivi znak, što znači da su prilagodljivi i fleksibilni – i malo otvoreniji. Zbog toga su skloni opraštati te sukobe i prekide doživjeti kao situacijske i trenutne, a ne trajne. Drugim riječima, nisu tip koji pali slike bivših ili briše brojeve s telefona. Umjesto toga, uvijek se rado vraćaju u prošlost, pogotovo ako misle da se netko promijenio na bolje.

VEZANI ČLANCI:

Još jedna osobina koja Blizance čini otvorenima za prekide i mirenja je njihova komunikativnost, odnosno njihova sposobnost da vide tuđe stajalište i shvate ga te samim time i opravdaju. Umjesto da isključe bivšeg nakon prekida, oni uzmu vremena da razmisle zašto su se uzrujali ili što je pošlo po zlu. I uvijek su spremni za razgovor. No, budući da su i zračni znak, oni su po svojoj prirodi dosta neodlučni. Jednom kad su u vezi, često vrlo brzo požele ponovnu slobodu samačkog života.

Vaga: Vaga je kardinalni zračni znak, kaže Ridout, i primarni znak koji se odnosi na partnerstvo. Stoga ima smisla zašto bi bivšem Vage uvijek bile spremne pružiti drugu priliku. Iako neumoljivi u sukobu ako su dugo vremena potiskivali u sebi negativne emocije, pripadnici ovog znaka bit će u stanju brzo se sabrati i postati empatični spram bivšeg partnera. Jednom kada se stvari ohlade nakon prekida, obično mogu objektivno pogledati što je pošlo po zlu i pružiti bivšoj drugu priliku. Razlog za to je što Vage zapravo ne vole biti sami i doista će se potruditi da uvijek budu u ljubavnom odnosu, koji im daje osjećaj pripadnosti, potpore i smisla. Vaga se zato može često vraćati bivšem – jer ne želi izgubiti osjećaj sigurnosti.

Problem je, kaže Ridout, u tome što Vage mogu previdjeti stalne probleme, jer bi radije imali lošeg partnera nego nikakvog. A to znači da često završe u otrovnim situacijama s ljudima koji za njih nisu dobri. Činjenica je da su Vage i izbirljive, a to vjerojatno ima puno veze s njihovim odnosom prema estetici. Jednom kad nađu ‘savršenog’ partnera, teško ga puštaju, premda im razum govori da ipak nije tako savršen. Vage mogu prekinuti ovaj ciklus izlazeći s ljudima koji su realni, dobronamjerni i manje egoistični.

Zašto takvi odnosi nisu uvijek nužno loši? Ova tri znaka – i bilo tko drugi, treba imati na umu da ništa nije suštinski loše u uspostavljanju ponovnih veza, ako su to odlučili učiniti. Za neke ljude dinamika se savršeno slaže s njihovom osobnošću. A ponekad situacija zaista to zahtijeva. Kao što Ridout kaže, “Tek kad su ljudi frustrirani ciklusom, mogu im koristiti astrologiju kako bi im pomogli. Svatko odlučuje kad mu je dosta, koliko može i što želi. Naposljetku, nema boljih lekcija od onih na vlastitoj koži.”

Ne vole biti u vezi: Ovi horoskopski znakovi najsretniji su kao samci!