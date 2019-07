Svađa u zrakoplovu: Pogledao drugu ženu, pa ga djevojka udarila laptopom po glavi

Žena je udarila svojeg dečka prijenosnim računalom nakon što je on u zrakoplovu pogledao drugu ženu. Sve je zabilježila Julia Scorupco na snimci koju je objavila na svojem Twitter profilu, a na kojoj se vidi svađa para i zanimljive reakcije drugih putnika, piše Unilad.

Sve je počelo prepirkom, a žena je potom postala sve agresivnija. Vrijeđala je svojeg dečka Nemu, a putnici su bili u šoku. Neki su pokušavali ostati mirni, dok su drugi smirivali ženu. Stjuardesa je predložila njezinom dečku da otiđe u drugi dio zrakoplova, što je i napravio, a dok je on hodao ljuta žena ga je udarila svojim prijenosnim računalom po glavi.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G