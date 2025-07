Susjeda ga je optužila za aferu, a onda je istina isplivala na vidjelo: 'Brzo je proširila priču'

U svakom kvartu postoji barem jedan susjed koji sve zna, sve vidi i sve komentira. Njihova znatiželja prelazi granice pristojnosti, a privatnost drugih često im nije prepreka već izazov. Bilo da promatraju tko ulazi i izlazi iz vašeg stana, broje posjetitelje, prisluškuju razgovore na stubištu ili s prozora motre tko je gdje parkirao, ovakvi susjedi postaju neizbježan dio svakodnevice. Takvi ljudi rijetko priznaju da pretjeruju jer u njihovim očima, oni su samo "dobro informirani" i "paze na red". "Moja supruga i ja živimo u našem sadašnjem susjedstvu već oko dvije godine. Naša susjeda se doselila prošlog travnja, udana je, nema djece i radi od kuće", podijelio jedan muškarac na Redditu.

U goste su im posljednjeg tjedna lipnja došli njegov identični brat blizanac i njegova supruga te su stigli usred tjedna dok on i njegova supruga radili, a ne bili kod kuće. "Imamo pametnu bravu, pa sam im dao daljinski pristup. Također su došli Uberom s aerodroma, ostavili prtljagu kod nas i našli se s mojom suprugom i sa mnom na večeri u centru grada", objasnio je muškarac. No, nisu znali da je njihova susjeda pomno pratila što se događa, a da nije znala sve detalje, piše Mirror. "Sljedećeg dana je susjeda prišla mojoj ženi kada je ujutro krenula na posao. Ja sam na posao išao kasnije, a moj brat i snaha su još spavali. Pitala ju je zna li išta ili je možda primijetila nešto drugačije kod mene. Moja je supruga bila pomalo zatečena tim pitanjem i upitala zašto", objasnio je.

Susjeda je rekla da je dan ranije vidjela muškarca kako kući dovodi neku drugu ženu i to u drugačijem automobilu. Žena je shvatila o čemu susjeda govori pa joj je objasnila da je u grad stigao mužev brat blizanac. "Susjeda je uzdahnula i očito joj je bilo neugodno, ali moja žena se s tim nosila prilično mirno. Čak je pokazala našu fotografiju s večere. Susjeda nije vidjela našu grupu kako se vraća kući, pa je pretpostavila da ja imam aferu. Moja žena i ja smo se nasmijali tome kad je priči podijelila sa mnom", napisao je muškarac.

Ali, znatiželjna susjeda nije stala na tome. "Sve bilo u redu dok nisam dobio poruku od susjeda koji mi je blizu, pitajući me što sam radio. Očito je susjeda brzo proširila priču. To je iritantno jer nisu svi u susjedstvu vidjeli mog brata blizanca kako dolazi. Drugo, shvatili smo da je susjeda razgovarala s još tri susjede. Moja supruga i ja nismo bili sigurni trebamo li ostalima objasniti u čemu je stvar, ali istovremeno je to prilično naporno", objasnio je muškarac.

On i žena odlučili su prošetati po susjedstvu s bratom blizancem i njegovom ženom. "Nije da baš svi vire kroz prozore ili sjede na trijemovima i čekaju. Razumijem cijelu tu priču o ženama koje drugim ženama čuvaju leđa, samo je iritantno koliko se brzo sve proširi drugima bez ikakvog pokušaja da se prvo provjeri", napisao je.

U komentarima su ljudi bili bijesni i govorili da bi znatiželjna susjeda trebala ispraviti štetu koju je napravila. "Koliko ljudi ima identične braće blizance? Razumijem pogrešku, ali to uopće nije njezina stvar. Ako treba ikome reći, trebala bi reći samo 'prevarenoj' ženi, a ne cijelom susjedstvu. Pretpostavljam da će biti još puno priča od ove susjede", napisala je jedna osoba.

"Uvijek možeš pozvati brata natrag na malo zabave, obući istu odjeću i napraviti istu frizuru, a zatim raditi stvari da bi se zezao s ljudima", našalila se druga.