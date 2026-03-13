Može li terapija pomoći u dejtanju? Stručnjakinja objašnjava kako sačuvati emocionalnu stabilnost

Stalno upoznavanje novih ljudi, razočaranja i nejasna komunikacija s vremenom dovode pojedince u potrazi za ljubavi do stanja frustracije i pesimizma. O tim izazovima piše psihoterapeutkinja Leah Aguirre u kolumni objavljenoj na portalu Psychology Today. Aguirre je licencirana klinička socijalna radnica i terapeutkinja koja u svom radu pomaže klijentima u suočavanju s traumama i problemima mentalnog zdravlja. Prema njezinim riječima, proces upoznavanja potencijalnog partnera često zahtijeva puno vremena i emocionalne energije. Ljudi se iznova predstavljaju novim osobama, dijele osobne informacije i nadaju se uspješnoj vezi, što može biti psihički naporno. Tijekom terapije klijenti često opisuju iskustvo dejtanja kao zbunjujuće i frustrirajuće. Kao negativni aspekti pronalaska srodne duše najčešće se ističu nedostatak truda potencijalnog partnera, nejasna komunikacija ili osjećaj da se odnosi razvijaju površno.

Takva iskustva s vremenom mogu dovesti do osjećaja razočaranja, usamljenosti ili emocionalnog umora. Aguirre objašnjava da ne postoji posebna vrsta terapije koja je namijenjena isključivo dejtanju, ali psihoterapijski pristup može pomoći ljudima da bolje razumiju vlastite obrasce ponašanja i potrebe. Jedan od važnih koraka je preispitivanje negativnih uvjerenja o sebi. Osobe koje imaju osjećaj da nisu dovoljno vrijedne ili privlačne nesvjesno ulaze u odnose s negativnim stavom, što može utjecati na način komunikacije s potencijalnim partnerima. Terapija može pomoći i za razvoj jasnije i direktne komunikacije. Izražavanje osobnih želja, očekivanja i granica često je ključno za zdrave odnose, a mnogi pojedinci s tim imaju poteškoća.

Iskustva iz prošlih veza ili ranijih životnih razdoblja značajno utječu na način na koji ljudi pristupaju novim odnosima. Neriješene emocionalne situacije ponekad se prenose u nove veze, što može stvoriti dodatne probleme. Zato terapija može biti korisna u prepoznavanju takvih obrazaca i njihovom postupnom mijenjanju.

Osim toga, rad na razumijevanju vlastitog stila privrženosti pomoći u procesu osvještavanja našeg ponašanja, bivših trauma i očekivanja, primjerice, zašto se neki ljudi teško emocionalno otvaraju ili zašto snažno reagiraju na odbijanje. Osobe koje su anksiozno privržene cijene bliskost, otvorenu komunikaciju, ali znaju biti panične i analizirati sitnice, dok su izbjegavajuće privrženi pojedinci zatvoreni i često imaju poteškoće s emocionalnom regulacijom. Bez obzira na to s kojim se pristupom poistovjećujete uvijek je dobro raditi na sebi, čak i ako nemate ovakve oblike nesigurnosti ili emocionalne nedostupnosti.

Aguirre ističe i kako je važno da potraga za partnerom ne postane centar vašeg života. Kada dejtanje počne izazivati stres ili iscrpljenost, korisno je napraviti korak unatrag i ponovno uspostaviti ravnotežu između društvenog života, posla i osobnog razvoja. Prema njenom mišljenju, terapija može pomoći osobama da proces upoznavanja dožive na zdraviji način, tj. s više razumijevanja prema sebi i realnim očekivanjima od svojih partnera.

U današnjoj kulturi aplikacija za upoznavanje i brzih spojeva lako je steći dojam da se uspjeh u ljubavi mjeri validacijom koju na tim aplikacijama možete dobiti, međutim, stručnjaci upozoravaju da takav pristup može povećati pritisak i dovesti do osjećaja neuspjeha kada stvari ne idu prema vašim očekivanjima. Rad na sebi, razvijanje emocionalne otpornosti i razumijevanje vlastitih potreba može pomoći da upoznavanje novih ljudi postane manje stresno iskustvo. Kada osoba bolje razumije svoje granice, vrijednosti i očekivanja, lakše donosi odluke koje su u skladu s njezinim dugoročnim potrebama. Na ovaj način dejtanje ne mora biti izvor stalne frustracije, već prilika za osobni rast i stvaranje kvalitetnijih odnosa.