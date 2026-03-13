Naši Portali
RESTORAN PROSIKITO

Prosikito – mjesto gdje domaći okusi susreću eleganciju

VL
Autor
PROMO
13.03.2026.
u 13:23

Restoran Prosikito jedno je od prepoznatljivijih mjesta na zagrebačkoj gastronomskoj sceni, gdje se autentična domaća kuhinja spaja s elegancijom, vrhunskom uslugom i ugodnom atmosferom. Koncept restorana temelji se na jednostavnoj, ali kvalitetnoj gastronomiji – svako jelo priprema se s posebnom pažnjom, koristeći svježe i pomno odabrane sastojke koji naglašavaju prirodne okuse hrane

U ponudi se posebno ističu tradicionalni gableci koji su među gostima stekli status omiljenog dnevnog izbora. Svaki se priprema ručno i s naglaskom na domaći način kuhanja, čime se čuva autentičnost okusa i osjećaj topline domaće kuhinje. Upravo ta kombinacija tradicije i kvalitete čini Prosikito mjestom kojem se gosti rado vraćaju. 

Veliku pažnju privlače i specijaliteti s roštilja. Odabrani komadi mesa pripremaju se do savršenstva, a intenzivan miris dima i sočnost mesa stvaraju bogat i pun okus koji zadovoljava i najzahtjevnija nepca. Ljubitelji pizze također dolaze na svoje zahvaljujući pizzama iz krušne peći. Tanka i hrskava kora, aroma drva i pažljivo birani sastojci stvaraju skladnu kombinaciju okusa koja naglašava jednostavnost i kvalitetu pripreme. 

A la carte ponuda restorana Prosikito obuhvaća raznovrstan izbor predjela, glavnih jela s mesom i ribom te pažljivo osmišljen izbor deserata koji zaokružuju cjelokupno gastronomsko iskustvo. Svako jelo osmišljeno je tako da gostima pruži potpun doživljaj okusa, kvalitete i vizualne estetike na tanjuru. 

Interijer restorana prati filozofiju ponude – prostran je, moderan i elegantno uređen, stvarajući ugodan ambijent za različite prigode. Prosikito se tako sve češće bira i kao lokacija za organizaciju različitih svečanosti i okupljanja. Bilo da je riječ o rođendanima, krštenjima, pričestima, krizmama ili obiteljskim proslavama, restoran nudi prostor i uslugu prilagođenu takvim događanjima. Uz to, prostor je pogodan i za poslovne susrete te korporativna druženja, gdje spoj kvalitetne gastronomije i ugodne atmosfere omogućuje opušteno i profesionalno okruženje. 

Upravo spoj domaće tradicije, pažljivo odabranih sastojaka, raznolike ponude i profinjenog ambijenta čini Prosikito mjestom koje nadilazi klasično iskustvo odlaska u restoran. Riječ je o destinaciji na kojoj se gastronomija pretvara u doživljaj, a svaki posjet ostavlja razlog za povratak. 

Adresa: Donje Svetice 40, 10 000 Zagreb 

Rezervacije:  01 2442 154 

